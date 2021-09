¿Deadpool ya debutó en la serie What If… y no nos dimos cuenta? Esta foto lo confirmaría

Uno de los personajes más esperados para que haga su aparición triunfal en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), luego de la fusión entre los estudios Fox y Disney, es el irreverente Deadpool, y aunque el debut parece que será un hecho en la tercera película del antihéroe de Marvel, los fans parece que lo han ‘encontrado’ entre algunos personajes del quinto capítulo de la seria animada What If…? (¿Qué pasaría?)

La serie animada es una propuesta interesante en la que se abordan distintas historias sobre los personajes emblemáticos de Marvel y siempre respondiendo la pregunta sobre qué pasaría si las cosas sucedieran de otra manera.

En el episodio cinco, llegaron por fin los Marvel Zombies, la versión de los superhéroes de Marvel afectados por un virus que llega a la Tierra para infectarlos, entre esa marejada de héroes, destaca una imagen en la que aparece un zombie vestido con los despojos de un traje rojo y una cruceta de lo que parecen ser dos espadas en su espalda.

De inmediato los fans señalaron que esa sería la primera aparición de Deadpool en el universo (alterno) de Marvel, los detalles sobre esa ‘supuesta’ aparición no son muy claros, debido a varios detalles, el primero que llama la atención es el cabello, si recordamos, la apariencia de Deadpool no es lo más agraciada por el cáncer que padeció y el personaje que aparece en What If…? no lleva ese distintivo.

Otra cosa que los seguidores no han dejado pasar es el hecho de que las espadas no sobresalen de su espalda, sino que se ven sólo por la parte de atrás sin que precisamente formen parte de ese zombie.

La supuesta aparición de Deadpool entonces no es muy clara, sin embargo, podría ser tomado como un ‘easter-egg’ para aumentar el interés sobre la serie animada y después por la esperada aparición del personaje, mismo que causa emoción entre los seguidores, al igual que los X-Men, los cuatro fantásticos y probablemente el universo de Spider-Man haciendo equipo tanto con villanos como héroes en una película en el futuro.

¿De qué trata What If…? en el quinto capítulo?

Las historias de la serie se inspiran en un comic lanzado en 1977 con la intención de ver otros aspectos sobre las historias de los personajes de Marvel y en la mayoría de las ocasiones siendo narradas por el Vigilante, aunque en otros momentos no ha sido así.

En el capítulo quinto de la serie animada difundida por Disney Plus, el virus zombi es lo más parecido al “Hambre” de la saga Marvel Zombies.

Al igual que la raza simbionte que dio origen a Venom, el ‘Hambre’ era un ser sensible que necesitaba un anfitrión y tenía la capacidad de animar a los infectados, simulando funciones básicas de la vida mucho después de que el corazón del anfitrión dejara de latir.

Los anfitriones conservaron su inteligencia y personalidad en su estado alterado, volviéndose salvajes solo cuando había un no infectado cerca. La ironía era que los infectados realmente no necesitaban comer, ya que estaban muertos, y solo se sentían impulsados a intentar morder otras formas de vida para que el ‘Hambre’ pudiera extenderse a nuevos huéspedes.

Esos huéspedes son nada más y nada menos que los personajes del Capitán América, Iron-Man, Hulk, Wanda y hasta el mismísimo Thanos. De acuerdo con los comentarios de los internautas, el quinto capítulo es el mejor de la saga hasta el momento.