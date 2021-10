¡Hermosa! Adamari López derrocha estilo con vestido amarillo: FOTO

Bien reza el dicho "la que de amarillo se viste, en su belleza confía" y es verdad, pues Adamari López se dejó ver con un vestido de este color que le llegaba por encima de las rodillas y dejó con la boca abierta a todo el mundo, en especial a los asistentes y auditorio del programa "Así se baila".

La actriz, que apareció con el cabello recogido y maquillaje suave, combinó su atuendo con unos zapatos de tacón en tono plata y unos largos aretes. Sin duda se robó la noche y la atención de sus compañeros del jurado, del cual forma parte.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias imágenes en las que sonrió muy poco, dejó ver su lado seductor y misterioso que sólo las mujeres como ella pueden conseguir.

La puertorriqueña sólo se limitó a escribir sobre el programa y darle crédito a los responsables de su outfit y look a través de las etiquetas. Sin embargo, sus fans estallaron de emoción al mirarla empoderada y hermosa: "Estas radiante! Más linda que nunca", "Quiero decirte q esta noche brillaste,el color que elegiste,ese escote one shoulder ,esa manga ,tu peinado,tus pantallas, un look muy bien coordinado. Siempre sorprendes", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Cabe destacar que no todo fue miel sobre hojuelas, pues hubo quienes criticaron su desempeño como jueza y otros coincidieron con que el maquillaje fue excesivo y la hace ver con más añitos de los que tiene.

Adamari López deslumbró con su belleza (Foto: @adamarilopez)

Adamari López muestra el resultado de sus ejercicios

Para nadie es un secreto que la ex de Luis Fonsi se ha esforzado por tener y mantener la figura de diosa del Olimpo que hoy en día presume en el escenario y a través de sus redes sociales. Basta con echarle un ojo a éstas para darse cuenta de que se esfuerza hasta en domingo para sudar la gota gorda.

El resultado es más que obvio, pues en la 5ta gala de "Así se baila" apareció con un vestido coqueto que robó suspiros. En este caso fue de un color similar al rojo, con un cinturón grande y zapatillas del mismo tono. Con esto Telemundo ha dejado claro que con ella y el resto de sus colaboradores buscan captar la atención de todo el público.

