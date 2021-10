Adamari López impone moda con extravagante look deportivo y sorprende con cuerpazo

La puertorriqueña Adamari López no para de sorprender, pues desde hace varios meses ha mostrado una transformación de su figura y fue a través de las redes que anunció su separación, y aunque está vez no se trata de algo relacionado con su vida privada, sí robó miradas con un extravagante look deportivo que dejó ver su cuerpazo.

López es recordada y querida en México por su trabajo como actriz en telenovelas como "Amigas y rivales", "Mujer de madera" y "Señora tentación", sin embargo, ahora dejó un lado su carrera en los melodramas para dar paso a su faceta de conductora, donde ha destacado mucho por su belleza y carisma.

Luego de vencer el cáncer de mama, y un polémico divorcio con el cantante Luis Fonsi, la guapa presentadora y actriz volvió a encontrarse con el amor y se casó con el bailarín Toni Costa, de quien se separó este año, situación que dio a conocer a través de sus redes sociales y de la que poco ha hablado.

Adamari impone moda con extravagante look

Desde el 2012, Adamari es parte del elenco del programa de revista "Hoy Día", de Telemundo, que anteriormente llevaba el nombre de "Un nuevo día" y en el que se ha podio ver su transformación, pues la guapa conductora se sometió a una rigurosa dieta, arduas rutinas de ejercicio y otros tratamientos para lograr bajar más de 15 kilos.

Adamari robó cámara con su extravagante look. Foto: Especial

Ahora que la guapa puertorriqueña luce cuerpazo, se ha vuelto más arriesgada en su forma de vestir, como lo demostró este miércoles al lucir un extravagante look, el cual combina el estilo deportivo con lo elegante y chic, pues se trata de un conjunto de pants con saco, que combinó con unas delicadas zapatillas de tiras.

El atuendo que lució Adamari en el programa, fue presumido en las redes sociales del show de Telemundo y también por la misma conductora, quien se mostró muy cómoda con su colorido outfit, el cual llevó con una blusa azul de tela vaporosa, y un peinado de melena lisa con partido en medio.

Presume cuerpazo y conquista a sus fans

Aunque siempre ha sido una mujer muy bella, personas cercanas a la actriz aseguran que no se sentía cómoda con su cuerpo, una de las razones que la llevó a tener problemas con su expareja. Pero las cosas cambiaron para López cuando comenzó a bajar de peso y lucir más confiada.

Algo que ha quedado claro con su participación como juez en el reality show "Así se baila", donde ha robado cámara con sus atuendos, pues en cada una de las emisiones, la puertorriqueña de 50 años se luce como una reina de moda y presume su nueva figura al máximo.