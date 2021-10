¿Qué opina Adamari López de la gente que habla mal de ella? VIDEO

Adamari López le responde a todos aquellos que habla bien o mal de ella, la guapa conductora de una forma muy divertida dejó al descubierto lo que piensa de las opiniones de las personas.

En un video que publicó en sus redes sociales, la puertorriqueña dio a conocer que los comentarios que no aportan algo bueno a su vida no le interesan, esto mientras baila enérgicamente.“Todo lo negativo no me importa”, escribió junto a los hasta buenaenergia #siemprepositiva #parati #foryou #soyfeliz

En las últimas semanas la atención de televidentes y usuarios de redes sociales se ha concentrado en la expareja de Toni Costa, pues su sorprendente cambio de imagen, ya que ahora luce mucho más delgada y estilizada, pero también por el dilema de su separación, algunos de las opiniones se han divido es por eso que la estrella decide que esos comentarios no le importarán.

Además de este mensaje la famosa de 50 años de edad utilizó sus canales oficiales para compartir con sus fans una sesión de otoño que hizo a lado de su hija Alaïa Costa.

El mes de octubre y Adamari López

Estas fechas son muy importantes para Adamary López, pues es una de las famosas que dedica parte de su vida difundir información sobre la detección temprana del cáncer de mama, padecimiento que afrontó cuando tenía 33 años de edad.

La actriz y conductora se sometió a una mastografía doble y quimioterapias para vencer el cáncer de mama, ahora es una sobreviviente que lucha por que otras mujeres también se atiendan lo más pronto posible si sufren de este problema de salud.

En sus redes hace un llamado a la autoexploración, a la visita al médico, pero sobre todo a no desinformación, porque es lo que puede salvar la vida de las personas al igual que ella lo hizo.

