"No era lo correcto": Adamari López se sincera sobre su divorcio de Toni Costa

Adamari López cumplió 50 años y los celebró de la mejor manera; la actriz puertorriqueña posó junto a su hija Alaïa para la portada de la revista "People En Español", con la cual además de festejar su cumpleaños conmemoraron los 50 aniversario de la apertura dele parque de atracciones Walt Disney World, situado en Orlando, Florida.

La también conductora posó de nueva cuenta para la portada una de las revistas más influyentes en el mundo hispano, sin embargo, en esta ocasión destacó la ausencia de su expareja, el instructor Toni Costa, con el que se separó recientemente en medio de una gran polémica. En esta ocasión Adamari López, acompañada de su hija Alaïa de seis años, concedió una entrevista en la que reveló detalles desconocidos acerca de esta ruptura.

Como copresentadora del programa "Hoy día", de la cadena Telemundo, Adamari se ha colocado en medio de la polémica a lo largo de este año, primero debido a su impresionante pérdida de peso, la actriz bajó 9 kilos luego de unirse a WW en el 2020 como embajadora, a partir de cuando Adamari López se sometió a un disciplinado régimen de alimentación y ejercicio que la llevó a recuperar su figura. Y después debido al término de la relación que mantenía con el coreógrafo y bailarín español Toni Costa.

"Hay cosas que no podría permitir"

Debido a estas circunstancias, la celebración por los 50 años de Adamari López fue muy especial y ella misma reconoció que además de su cambio físico ha experimento un gran cambio que la llevó a "renacer" internamente, esto luego de buscar un balance y la paz en su vida, lo que la llevó a tomar terapia psicológica: "Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado", declaró a la revista People en Español.

La también jueza del reality "Así se baila" aseguró que estos han sido algunos de los procesos que ha experimentado luego de dar a conocer de manera pública su ruptura con el español Toni Costa a quien, aseguró, sigue amando. Adamari López abrió su corazón y reveló algunas de las condiciones que la llevaron a tomar esta importante decisión: "Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo", declaró.

La estrella de la televisión aseguró que al final de su relación, Toni Costa y ella se encontraban transitando por "una situación que había sucedido en más de una oportunidad," algo que ya no se iba a permitir de nuevo, aseguró; "Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto", reveló durante su entrevista.

Adamari López alcanzó la fama luego de participar en exitosas telenovelas como "Bajo las riendas del amor", "Mujer de madera" y "Alma de hierro", entre muchas otras, lo que la llevó a ser considerada como una de las grandes actrices del momento. Después de alejarse de los melodramas, la puertorriqueña regresó a la televisión como conductora y juez en diversos realities de la cadena Telemundo, en la cual trabaja.

Ahora, tras pasar por lo que consideró una difícil prueba a nivel personal, Adamari asegura que después de experimentar esta situación saldrá lo mejor y seguirá adelante por ella y su hija: "Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente", declaró acerca de Toni Costa, padre de su pequeña Alaïa y con quien estuvo a lo largo de 10 años de relación. "Él es su papá y ahí siempre va a estar", concluyó la actriz.