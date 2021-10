Ernesto Alonso se "PROSTITUÍA" para regalarle medias a María Félix: VIDEO

Una de las amistades más entrañables dentro del mundo del espectáculo fue sin duda la de Ernesto Alonso y María Félix, quienes durante años compartieron momentos inolvidables juntos dentro y fuera de los escenarios, mismos que después platicaron en diversos espacios televisivos.

Verónica Castro, quien además de ser actriz también fue conductora, tuvo el agrado de conocer algunas anécdotas y compartirlas con su público. Fue durante una entrevista con la pareja de histriones cuando le revelaron que el también director y productor de cine y TV, tuvo que prostituirse para regalarle medias a "La Doña".

Esto dejó con la boca abierta a la mamá de Cristian Castro, pues ese tipo de cosas no se sueltan de buenas a primeras y menos frente a millones de personas. Todo comenzó cuando la originaria de Álamos, Sonora, recordó que no tenía dinero y recurría a ciertos trucos para que sus medias le duraran.

"Un día me vio subirle los hilos de mis medias en un vaso para que no se me vieran mal, para que no se me vieran rotas. Entonces me trajo a regalar", explicó María Félix.

Cabe destacar que don Ernesto Alonso confesó que tampoco tenía dinero en aquel entonces, hecho por el cual tuvo que recurrir a "prostituirse", para poder regalarle varias medias de seda, bufandas y algunos otros obsequios a cambio de amor a una mujer de Estados Unidos.

"Me prostituía. Una americana me las mandaba de Estados Unidos", fue lo único que dijo protagonista de "Maternidad imposible", "Una mujer de la calle" y "Abismo de pasión", con una pícara sonrisa que todo mundo supo comprender.

María Felix ofrece una de sus tantas enseñanzas

María Félix destacó dentro y fuera del cine por su fuerte personalidad y gusto refinado. Cuando realizaba apariciones en este tipo de programas siempre ofreció una enseñanza para sus "mexicanos", a quienes tanto quiso. Sin embargo, sabía ser dura ante las injusticias y lo que consideraba vulgar.

En la entrevista a lado de Ernesto Alonso, previo a contar la anécdota, supo manejar muy bien el tema de las relaciones fugaces y las que de verdad interesan, así como los beneficios que dejan cada una. Ella, tras asegurar que no tenía dinero, mencionó que no lo quería tener "mal habido":

"Para mi es mal habido porque irme con una gente que no me da la gana es mal habido. Porque irme tres veces al día con uno que me gusta, es honorable", explicó María Félix. Esto provocó de inmediato las risas de los asistentes y de la misma Verónica Castro. Sin embargo, don Ernesto Alonso le reclamó porque a él lo obligó a ganar cosas de manera mal habida gracias a su "relación" con la estadounidense.

