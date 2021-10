El último beso: Conoce la DESGARRADORA historia REAL detrás de la famosa canción

Los amantes del rock and roll han coreado durante años la letra de la canción "El último beso", también conocida por algunos como "Por qué se fue". La historia es ya un himno para los enamorados y para los que han perdido a alguien; sin embargo, la génesis de esta melodía, que ha sido grabada por artistas como Elvis Presley, Leo Dan e inclusive Gloria Trevi, es poco conocida por muchos

Wayne Cochranle fue el primero en grabar esta canción en 1961 bajo el nombre de "Last Kiss", pero pasó sin pena ni gloria por las listas de popularidad, debido a que el músico la promocionó únicamente de boca en boca.

Intentó de nueva cuenta grabando la pista para otro sello discográfico, pero este se negó a promoverla, así que pudo haberse perdido en el tiempo, de no haber sido rescatada por el grupo Frank Wilson and The Cavaliers tres años después.

El conjunto no hizo muchos cambios a la melodía, aunque le puso un toque mucho más melancólico que la original, que en algunos momentos tiene un tono que inclusive algunos catalogan como alegre o desganado. Desde la versión de Frank Wilson y sus músicos, la canción fue un éxito total.

Esta pieza llegó al número dos del Billboard Hot 100 y después llegó a los oídos de Omero González, un cantante mexicano que decidió realizar su propia traducción y comenzar a cantarla.

¿Quién la ha cantado?

Desde 1964, la canción ha sido versionada por distintos artistas en distintos idiomas de manera formal por los diferentes artistas. Algunos han titulado la canción como "El último beso" o "Por qué se fue".

Aunque han surgido algunos cóvers no reconocidos e inclusive "palomazos" que han tocado algunos intérpretes, las estrellas que han hecho su propia versión de este éxito son los siguientes:

Pearl Jam.

Los Apson.

Polo.

Los Johnny Jets.

Los American's.

Rigo Tovar.

Los Doltons.

Los 007.

Los Yorks.

Gloria Trevi.

Joey Welz.

Judith Muro.

Peter Mathers.

La historia real de esta canción

Jeanette Clark era una chica de 16 años de edad. Era novia de JL Hancock, un chico de su edad y del cual era novia. Ambos vivían en Georgia, Estados Unidos. El 22 de diciembre de 1962, él pasó por ella a su casa en su Chevrolet del 54.

Ambos se disponían a llegar a una fiesta en la que celebrarían junto con otros muchachos. Aquí la canción se tomó una licencia, pues en la vida real la pareja iba acompañada de otros dos adolescentes.

Durante el trayecto, el conductor se enfrentó al tránsito que suele haber durante las fechas prenavideñas. Aunque la pista estaba llena de automóviles, el vehículo en el que iban terminó impactado por un camión remolque. En el lugar la Jeanette y uno de los amigos murieron, mientras que los dos sobrevivientes quedaron heridos de gravedad.

Wayne Cochranle vivía a unos kilómetros del lugar en una choza desde la cual había visto varios accidentes. La repetición de estos lo hizo escribir una canción sobre todos los choques, aunque no podía terminarla por alguna razón.

Fue entonces que se enteró de la muerte de Jeanette y decidió cambiar el sentido completamente para hacerla una canción romántica que termina en tragedia. Pese a que la canción se convirtió en éxito para otros más, lo único que tuvo el compositor fueron regalías que le permitieron convertirse en predicador.