María Félix: ellos son los galanes del Cine de Oro que fueron RECHAZADOS por “La Doña”

A lo largo de su vida y carrera profesional, María Félix tuvo decenas pretendientes que intentaron conquistar su corazón, sin embargo, pocos fueron los afortunados, pues se sabe que “La Doña” tenía altos estándares para elegir a sus galanes, por lo que decenas de hombres se quedaron en el intento de tener una relación con la famosa actriz, por lo que hoy te presentamos a algunos de los hombres que fueron rechazados por María Félix.

Hombres rechazados por María Félix

Diego Rivera

Como se mencionó antes, la lista de pretendientes de María Félix fue muy larga y la mayoría de ellos fueron rechazados y entre ellos se encontraran grandes celebridades, uno de ellos habría sido el famoso pintor Diego Rivera, quien habría estado enamorado de “La Doña”, pese a estar casado con Frida Kahlo, incluso, se sabe que la actriz vivió un tiempo con la famosa pareja y en ese tiempo, Rivera le habría confesado su amor a “María bonita”, quien lo habría rechazado pues en diversas ocasiones ella misma señaló que solo lo consideraba como un amigo.

“A diego lo quise mucho como amigo, pero no como pintor, Se me echaba encima como la miseria sobre los pobres”, señaló en alguna ocasión durante una entrevista.

El pintor no fue correspondido por María Félix. Foto: Especial

Miguel Alemán

Miguel Alemán Valdés fue presidente México entre el año de 1946 y 1952 y fue durante este periodo cuando el ex mandatario habría intentado conquistar a María Félix, quien sin pensarlo habría rechazado al entonces presidente, no obstante, esta situación le habría generado problemas, pues la esposa de Miguel Alemán, la primera dama, Doña Beatro, habría descubierto las intenciones de su marido y como consecuencia le habría pedido que expatriara a la actriz, quien supo sacar provecho a la situación y conquistó nuevos mercados como Europa y Latinoamérica.

El mandatario habría intentado conquistar a "La Doña". Foto: Especial

Andrés García

El caso es Andrés García y María Félix es especial pues no fue “La Doña”, quien rechazó a “Chanoc”, sino todo lo contrario, no obstante, la relación entre ambas figuras no se pudo dar debido a una situación bastante peculiar.

Fue hace un par de meses cuando Andrés García reveló que María Félix y él se llevaban muy bien, incluso señaló que tenían una gran amistad, además, refirió que fue la famosa actriz fue quien le propuso tener un amorío, sin embargo, más que rechazarla, la imponente presencia de María Félix intimidó a “Pedro Navaja” ya no se concretó nada.

"María Félix y yo nos queríamos mucho y nos admirábamos mutuamente. Desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me preguntó en una ocasión ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado? Yo le dije que no veía ningún impedimento, pero me tiemblan las piernas", fueron las palabras de Andrés García para recordar su relación amorosa fallida con “La Doña”.

Andrés García quedó eclipsado por la belleza de María Félix. Foto: Especial

