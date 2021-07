Andrés García revela por qué no tuvo un amorío con María Félix; ¿le dio miedo?

Andrés García es uno de los actores más reconocidos de nuestro país, no sólo por su talento y su carrera en la gran pantalla, también por su atractivo y el gran imán que tenía con las mujeres. Muchas de las grandes actrices del cine de nuestro país han tenido alguna relación en el actor.

Pero una de ellas no fue María Félix y no porque no se hubiera dado la oportunidad, sino porque el propio Andrés García fue el que dijo que no podía pasar nada entre ellos. En una entrevista, el famoso Chanoc dijo que él nunca intentó nada con la Doña, porque le daba un poco de miedo.

"María Félix y yo nos queríamos mucho y nos admirábamos mutuamente. Desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me preguntó en una ocasión ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado? Yo le dije que no veía ningún impedimento, pero me tiemblan las piernas", explicó.

También reconoció que María Félix siempre fue encantadora con él y que donde lo encontraba lo trataba de maravilla. Incluso explicó sobre la ocasión en la que se encontraron en Francia y se trataron con mucho cariño. "Es la única mujer que me ha dado miedo. Yo dije: ¿Qué tal si me enamoro?", contó el padre de Leonardo García.

Más de 50 años de carrera artística

Andrés García llegó a México junto con su familia, procedente de Santo Domingo, República Dominicana. En el puerto de Acapulco comenzó a trabajar como lanchero, pero ahí descubriría una de sus grandes pasiones, la actuación.

En 1966 recibió su primera oportunidad en Chanoc, cinta que le abrió las puertas en su carrera artística. A partir de ahí, interpretó a más de cien personajes durante su faceta como actor de cine. También fue un consagrado en las telenovelas de nuestro país, con papeles en melodramas como El privilegio de Amar, donde ganó el premio “Califa de Oro” y “Premio a Mejor Actor”.