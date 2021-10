Paparazzi arremete contra Livia Brito: "Hay que tener muchos pantalones para seguir inventando cosas"

La polémica entre la actriz Livia Brito y el paparazzi Ernesto Zepeda continúa. Esta vez, el reportero habló para un programa de televisión después de que Brito señalara que va a demandar a la revista que publicó una serie de fotografías de ella y su familia.

Fue en el programa "Chisme No Like" donde el paparazzi dio su opinión respecto a la demanda que interpuso la actriz contra TVNotas por publicar unas fotos de ella. El reportero cuestionó que la actriz no se molestó cuando la editorial le pagó para aparecer casi semidesnuda en la revista H. Además, recordó la agresión que sufrió en junio de 2020.

"Hay que tener muchos pantalones para seguir saliendo a cuadro y seguir inventando cosas y tratar de defender lo indefendible, es decir, uno es humano y comete errores... Ya pidió una disculpa, ella pidió una disculpa, para ella ya quedó todo solucionado.

"Tomaron mis cosas y yo supe de ellas hasta los 12 o 14 días que me habló el agente del ministerio público y me dijo que las tenían, pero primera ella negó que había estado en el lugar y cuando se vio acorralada por las fotos y videos tuvo que salir a decir que efectivamente sí estuvo ahí", señaló el fotógrafo después de que le cuestionaran cómo ocurrieron los hechos.

"Mentirosa a morir", señaló la conductora del programa y le pidió a Ernesto que recordará como habían sucedido las agresiones que recibió por Brito y su pareja.

"Yo estaba sentado en la arena cuando llegó corriendo y lo primero que hizo fue darme una cachetada del lado izquierdo, porque venía corriendo así y luego me rasguñó... me estuvo insultando, estaba incontrolable la señora".

Tratan de responsabilizar al novio de Livia

El conductor de "Chisme No Like" señaló que la estrategia que está tomando el abogado de Livia Brito es acusar al novio de toda la situación y limpiarla a ella de todo el caso. Al respecto, Ernesto señaló que "Se les olvida que los dos estaban juntos, actuaron en complicidad y ambos se llevaron cosas. La justicia tendrá que determinar eso".

Al respecto de la demanda contra la revista TVNotas por usar su imagen y pedir el 40% de las ventas, el reportero señaló que es muy interesante porque no sabemos "cuánto le pagó la misma editorial a la que está demandando cuando posó casi desnuda en la revista H. Ahí no creo que haya habido queja. Y está bien, ella es muy guapa, es muy bonita, a lo mejor le hace falta un poco de inteligencia, pero siento que sigue mal asesorada y lo que tenga que esperar, no importa, pero la justicia va a llegar".

Finalmente, el reportero mostró la cicatriz que le quedó tras la agresión que sufrió por la famosa pareja. "Si yo le hubiera dado un golpe estaría preso".

