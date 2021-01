Aleida Núñez da clase de amor propio, presume sus curvas en bikini; "me gusta lo que veo", asegura

La actriz Aleida Núñez no para de sorprender a sus fanáticos, pues a través de su cuenta de Instagram enciende las redes sociales con sus candentes fotografías en bikini, o con entallados atuendos que destacan sus curvas, de las que se siente muy orgullosa.

Desde antes de que el 2020 concluyera, la actriz de 40 años y originaria de Jalisco, no ha parado de publicar fotografías en las que luce su figura, ganando cada día más seguidores en sus redes. En Instagram ya supera los 3 millones de fanáticos, quienes siguen sus pasos y comentan sus imágenes.

Aleida Núñez da clase de amor propio

Este miércoles, la actriz compartió 3 fotografías en las que luce un diminuto bikini con diseño de flores y su cabello suelto. En las instantáneas se le puede ver posando en tres lugares distintos, y muy orgullosa de la figura que posee.

"Me gusta lo que veo, me encanta lo que pienso y siento... #amate", fue el mensaje con el que Núñez acompañó la publicación que ha conquistado a sus fans, pues en menos de 24 horas ya alcanzó más de 110 mil "me gusta" y ha recibido miles de comentarios.

Aleida Núñez recientemente participó en la producción de la telenovela "La mexicana y el güero", donde dio vida al personaje de Rosenda.