¡Es oficial! Anahí muestra prueba negativa de Covid-19 ¿Cuál es el estado de salud de su familia?

Anahí tomó sus redes sociales para confirmar que dio negativo en la prueba PCR, la cual es la más eficaz para confirmar el contagio de Covid-19.

El día de ayer, la cantante dio a conocer que tanto ella como su esposo Manuel Velasco y sus hijos Manuel y Emiliano, dieron negativo en un test rápido, sin embargo, se realizaron nuevamente una prueba que confirmara los primeros resultados.

Por medio de sus historias de Instagram, la integrante de RBD posteó los resultados de su examen con la imagen “What a beautiful day (Qué hermoso día)”.

Hasta este momento la cantante y actriz no brindó detalles sobre el resultado de los demás miembros de su familia, por lo que se espera que en breve se tenga más información al respecto.

Anahí recientemente reveló que su contagio se produjo durante su regreso a los escenarios con sus compañeros del grupo RBD, pues fue la única vez que salió de su casa tras la alerta sanitaria por la pandemia y posteriormente se enfermó.

“Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistí en que así fuera fui yo, pero aun así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, comentó la cantante en sus historias de la red social.