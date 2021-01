Anahí CONFIRMA que se contagió de COVID-19 durante el concierto de RBD

Luego de darse a conocer que Manuel Velasco Coello, político y esposo de la cantante Anahí, había dado positivo a Coronavirus las miradas se voltearon inmediatamente a la integrante de RBD, quien también resultó positiva a este nuevo virus.

Ante esta información, los cuestionamientos comenzaron pues el último acto público en el que ambos estuvieron presentes fue el tributo a RBD, concierto que ofrecieron el pasado mes de diciembre, Maite, Christopher, Christian y Anahí.

Sí se contagió en el concierto

Hace apenas unas horas por medio de sus historias de instagram, Anahí compartió que ya se recuperó de la COVID-19 y confirmó que efectivamente ella se contagió durante la presentación del 26 de diciembre.

“Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagie”,escribió la cantante desde su cuenta de Instagram

La persona que le transmitió dicho virus fue alguien muy cercana a ella y aunque se hicieron pruebas para que nadie resultara infectado esta persona no sabía que era portadora del virus por lo que terminó contagiando a la cantante.

Noticias Relacionadas Alfonso Herrera no sólo rechazó a RBD, sino también a una vida en Hollywood

“Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así, nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, asó lo explicó Anahí pues asegura que solamente fue ella la afectada por el coronavirus y nadie más de sus excompañeros.

Además Anahí reveló que a pesar de que ella fue asintomática, su esposo el exgobernador de Chiapas se vio bastante afectado, sin embargo, ahora se encuentra ya en buen estado de salud, por su parte sus pequeños hijos no se vieron afectados por el nuevo virus.