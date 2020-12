María Conchita Alonso asegura que 'vibrar alto' disminuye síntomas de COVID-19

La actriz y cantante, María Conchita Alonso, ofreció a través de su cuenta oficial de Twitter un hilo que generó gran polémica entre los internautas, pues de acuerdo con la artista existe una manera efectiva de poder reducir el impacto que tiene el coronavirus en la salud de los pacientes.

De esta manera, asegura que en caso de contagiarse podría convertirse en una simple gripe que en un par de días sería superada sin mayores esfuerzos, La propuesta que hace en pocas palabras es no ver noticias 'vibrar' y orar mucho para no padecer la enfermedad.

Pues, de acuerdo con la actriz el covid-19 tiene una vibración de 5.5 Hz (hercios) y muere al vibrar a 25.5 Hz. Cabe destacar que hace unas semanas, Alonso hizo público el haber tenido covid-19, lo dio a conocer mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

En un hilo de Twitter, María Conchita abrió diciendo que para los seres humanos con vibración más alta, el virus no pasa de ser más qué una simple gripe, y las razones por las que podrían tenerse baja vibración son cansancio, miedo, tensión nerviosa, rabia y odio.

1- El c0v1d tiene una vibración de 5.5hz muere arriba de 25.5hz.

Para los seres humanos con vibración más alta el v1rus es una simple gripe.

Las razones para tener baja la vibración puede ser:

-Cansancio.

-Miedo

-Tensión nerviosa.

-Rabia.

-Odio.

Por eso ... — MariaConchitaAlonso (@MariaConchita_A) December 20, 2020

Por ello, la actriz recomienda no ver noticias, pues éstas podrían hacer que se baje la frecuencia; del mismo modo, no asistir a hospitales, centros asistenciales, bares, cárceles, subterráneos, entre otros no especificados, pues estos vibran "muy bajo", incluso a menos de 20 Hz.

Esta hipótesis no tardó en ser refutada en redes sociales; sin embargo, la interprete se respaldó en la Resonancia Schumann y señaló como ignorantes y 'cabeza hueca' a quienes mostraron una postura diferente a la suya, invitándolos a investigar más.

DisfrutoEnormementeBloquearAl q entre a miCuentaParaInsultar Y sinHaberSidoInvitado...no s miCulpa q seanBrutos,aquíNadieHaDicho q el v1rus noExista,a miMeDió YsalíBien, ntonces? 1 queriendoTraerBuenavibra y muchosNi idea d loPositivo q s eso paraNuestraSalud. Envidiosos,celosos. — MariaConchitaAlonso (@MariaConchita_A) December 21, 2020

Entre las fuentes, que María Conchita Alonso dijo que se basó para encontrar información, figura el portal web de Wikipedia, lo que hizo solamente que varios de los usuarios en Twitter solo incrementaran sus burlas hacia la actriz, que compartió la manera en la que pudo superar esta enfermedad.