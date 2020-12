Ángela Aguilar, ¿deja las rancheras? Conquista Instagram con un look muy rockero

Ángela Aguilar comenzó su carrera musical siguiendo los pasos de la dinastía a la que pertenece, sus abuelos, tío y padre son cantantes de música ranchera pero ella se ha dejado ver con looks muy rockeros, ¿será que algún día cambiará las canciones regionales por el rock?

En realidad, si recordamos los primeros intentos de Pepe Aguilar por ingresar a la industria musical no suena tan descabellado, pues de hecho el padre de Ángela inició su carrera como cantante de rock, a pesar de ser hijo del "Charro de México", fue el líder de una banda llamada Equs.

Se sabe que Aguilar se inspiró en sus bandas favoritas, como Pink Floyd, Genesis y Rush, para formar su agrupación, la cual grabó un disco en 1987. Sin embargo no tuvo éxito, ya que en ese momento, el género no contaba con tanto apoyo. Además se dice que su padre, Antonio Aguilar, no aprobaba la decisión.

Ángela Aguilar conquista Instagram con un look muy rockero

El final todos lo conocemos, Pepe Aguilar cambió de opinión y decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse a la música ranchera, consolidándose como una de las voces más importantes de México. Legado que han seguido sus hijos Ángela y Leonardo.

Pero es quizás este gusto de su padre por el rock lo que ha llevado a la joven de 17 años a mostrar en varias ocasiones looks rockeros, como lo hizo en agosto de este año cuando subió en su Instagram una imagen de ella con una playera del grupo "Metallica".

No sabemos si en algún momento la cantante de música regional decida dejar las rancheras para darle oportunidad a otro estilo musical, pero con el talento que tiene quizás también triunfaría, la pregunta es si su padre estaría de acuerdo.