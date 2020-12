Ángela Aguilar, seduce Instagram con atrevido corsé de lentejuelas al estilo amazona

La joven cantante Ángela Aguilar se ha convertido en una reina del "fashionismo", en sus redes sociales la podemos ver con diferentes estilos, desde atuendos con vestidos tradicionales, pasando por looks muy causales y hasta otros atrevidos en los que se ve como una amazona.

En la mitología griega, las amazonas eran mujeres guerreras, y en la actualidad se les llama así a las que montan a caballo. Cualquiera de las descripciones va con la hija de Pepe Aguilar, una pequeña guerrera que ha trabajado desde hace muchos años para ganarse un lugar en la industria musical.

También es sabido el gusto de la familia Aguilar por los caballos, algo que la más joven de la dinastía comparte con su padre y hermanos, pues en muchas ocasiones la hemos visto montar como todo una profesional.

Ángela Aguilar seduce Instagram con atrevido corsé

Aunque hemos visto a la cantante con una gran variedad de vestidos que resaltan su mini cintura, en está ocasión optó por resaltar sus curvas con un corsé con apliques de lentejuelas en color negro y de manga larga. El atuendo lo combinó con un pantalón de mezclilla también en tono negro.

El atrevido estilo de amazona de Ángela encantó a sus seguidores, quienes le dejaron miles de comentarios con mensajes como "Que bonita", "Eres una belleza", "Guapa" y "Es una niña muy linda y fina ! Todo lo que se pone lo lleva con clase!"; entre muchos otros.

El atuendo lo combinó con un pantalón de mezclilla también en tono negro. Foto: Captura de Pantalla

Las imágenes fueron publicadas por la intérprete de canciones como "La Llorona" y "Dime cómo quieres" en julio de este año, cuando cambió su ya tradicional cabellera negra por un look más juvenil y atrevido, al pintarse el pelo en tono rosa. Un look que según los comentarios de sus fans, no es el que más les ha gustado, pues la prefieren con su cabello oscuro.