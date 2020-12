Nueva CONQUISTA de Alejandra Guzmán tendría NOVIA ¿la cantante es la QUERIDA?

Una vez más, la cantante, Alejandra Guzmán se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que comenzara a circular el rumor que afirma que su actual pareja sentimental ¡le fue infiel!

De acuerdo con el medio de espectáculos "Chisme no like", la intérprete de canciones como "Yo te esperaba", "Hacer el amor con otro" y "Mi peor error" decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pero todo parece indicar que no le va bastante bien.

¿Por qué?

Hace un par de semanas comenzaron a circular un par de fotografías que mostraban a la cantante junto a un misterioso galán, por lo que comenzó a circular el rumor de que tenía nueva pareja sentimental.

El programa de la farándula aseguró que el misterioso galán se llama Lanz y mantiene una relación sentimental con una joven identificada como Ale Trejo por lo que la cantante sería la presunta tercera en discordia.

Como te mencionamos, todos son meros rumores ya que hasta el momento ni la cantante ni su presunto novio han declarado algo sobre su relación sentimental.