Exatlón México: Mariana Ugalde revela si mantiene una RELACIÓN con Aristeo Cázares; VIDEO

Mariana Ugalde fue la participante expulsada de Exatlón México el pasado domingo 29 de noviembre y este martes, la exintegrante del equipo rojo, fue entrevistada en Venga la Alegría, en donde se le cuestionó sobre la difícil competencia que enfrentó antes de dejar las playas del reality show, también habló sobre si realmente existe un romance con su compañero de equipo Aristeo Cázares.

Ugalde destacó que la eliminación fue difícil, ya que destacó que jugar contra sus propias compañeras siempre contribuye a una mayor tensión y más presión, ya que consideró que es un juego muy distinto a competir contra los azules; “creo que las cosas se dieron por algo, no me alcanzó; creo que hubo puntos importantes que se puedo haber dado otro resultado, sin embargo no se dio y no me puedo quedar con eso,” resaltó durante su asistencia al foro del matutino.

La exconcursante si destacó que la experiencia que vivió en Exatlón México fue bastante destacada, ya resaltó encontrarse muy agradecida por haber podido estar en la actual temporada, a la que considero muy demandante, además que congrega a los mejores atletas; “me quedo con eso. Estoy contenta, estoy satisfecha de lo que hice y creo que por algo pasa todo,” destacó Ugalde.

“Hicimos un gran equipo” con Cázares

La conductora de Venga la Alegría Laura G no dejó pasar la oportunidad y le preguntó a Mariana su realmente tuvo una relación sentimental con Aristeo Cázares: “Aristeo se convirtió en una persona muy especial para mí, creo que tuvimos algo muy cercano, nos estuvimos conociendo todas las semanas que estuve dentro e hicimos un gran equipo. Creo que nos acoplamos muy bien, estuvimos juntos esta semana, no sabemos qué va a pasar,” reveló la atleta.

Mariana Ugalde detalló que con Aristeo Cázares sí estuvieron “muy juntos” ya que fue algo que se dio de manera natural y es una de las experiencias que se lleva consigo, señaló: “Es algo que yo me llevo, es una persona (Aristeo) muy importante y no sabemos que vaya a pasar en un futuro pero la pasamos muy bien. Sí hubo beso, me dio un beso muy lindo en la cabeza,” señaló al recordar la despedida que le dio su compañero de equipo.

¡Mariana Ugalde nos revela en exclusiva si tiene una relación con Aristeo Cázares! uD83DuDE31uD83CuDF8AuD83DuDE4C??uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/1xdub3djar — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 1, 2020

Por su parte, Aristeo Cázares declaró que para él Mariana es una persona que siempre ha brindado lo mejor de ella hacia los demás, una competidora que siempre se ha esforzado y que “jamás ha hablado mal de ninguna persona, en ningún momento. Es por eso que la estimo tanto,” aseguró Cázares durante la transmisión.

Finalmente Mariana destacó que desea ver a Aristeo ganar y verlo en la final y que esa es la encomienda que tanto habla él, por lo que lo queremos ver contento y ganando, declaró Mariana en Venga la Alegría.