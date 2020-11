Muerte de Flor Silvestre: Hija REVELA detalles de los ÚLTIMOS momentos de vida de la cantante

Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, ha roto el silencio tras el fallecimiento de su madre y reveló con gran tristeza diversos detalles de este duro momento en su vida.

Fue durante un enlace en vivo para el programa Venga la Alegría que Rubiales aseguró que toda su familia está reunida dándole el último adiós a la matriarca de la Dinastía Aguilar, Marcela dijo que están desolados y tristes.

Todavía no entendemos porque ya iba mejorando, y dicen que es la muerte de los justos, la que tuvo, se quedó dormidita después de desayunar”.

Al respecto del estado de salud de Doña Flor, la también hija de Paco Malgesto contó:

Es con un gran dolor que estamos aquí, no puedo decirles otra cosa más que estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas, era muy simpática, tenía un carácter dulce, maravilloso y pensamos que iba a estar bien porque le dieron tres tifoideas seguidas, eso fue lo que le bajó sus defensas y se la llevó”.

De la misma manera, Marcela confesó que la única tranquilidad que les queda es que su madre ya está junto al que fuera el amor de su vida.

Pero lo que me queda decir es que estamos contentos porque ella ya está con su gran amor, Don Antonio Aguilar, me los imagino montando a caballo, felices cerca de Dios (...) Sí estamos tristes, somos fuertes, pero ahorita que estoy viendo las imágenes me llegan al corazón, la extrañamos”, expresó.