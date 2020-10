¡Belinda es BRUJA! Vidente afirma que le hace SANTERÍA a Christian Nodal

View this post on Instagram

Ya somos 40 milud83eudd73u2764 En verdad muchas gracias a todos por el apoyo a la pu00e1ginau2764 Gracias por dejar mensajes bonitos y su buena vibra a Beli y a Nodalud83dude4fu2763 Gracias u0040belindapop & u0040nodal por compartir su hermosa historia de amor y regalarnos momentos tan bellosud83dudc2dud83dudc3c Aqui estaremos apoyu00e1ndolos en cada paso que denud83dudc4c #nodeli #belindapop #nodal #belindaynodal #beliynodal