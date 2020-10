Danna Paola presume abdomen plano y CONQUISTA a sus fans con su mini cintura: FOTO

Danna Paola es una de las cantantes favoritas, en redes la siguen millones de fans quienes gustan de ver las imágenes que postea en sus redes sociales en las que siempre se luce con sus looks y outfits que están en tendencia con la temporada. En esta ocasión, la también actriz, mostró al mundo su mini cintura y abdomen plano.

En colores propios del otoño, con cubrebocas dorado, y sus botas tipo militar, Danna muestra en la foto un pantalón deportivo y playera amarrada que deja ver su abdomen. La imagen fue acompañada del mensaje: "Autumn killed the summer with the softest kiss..." (El otoño mató al verano con el beso más suave).

A menos de 24 horas de subir la imagen a su cuenta de Instagram, ésta ya cuenta con más de 1 millón de "me gusta" y 2 mil 700 comentarios de sus fans, quienes con palabras y emojis le hacen saber lo mucho que admiran su belleza.

Publicaciones de Danna Paola que han conquistado

Recientemente otra publicación de la cantante que hasta el momento cuenta con más de 2 millones de "me gusta" es la que realizó hace unos días desde su oficina. En ella se ve su nuevo look con fleco platinado y sus labios rojos.

Pero sin duda una de las imágenes que más a gustado de Danna Paola recientemente es en la que se mostró con un diminuto bikini. La publicación con imagen en blanco y negro casi llega a los 3 millones de "me gusta" y hasta este día tiene 7 mil 665 comentarios.

Foto: IG @dannapaola

Seguramente seguiremos viendo fotos, videos y más imágenes de la cantante que conquistarán a sus fans y a quienes gustan de seguir los pasos de la intérprete de "Oye Pablo".