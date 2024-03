Mario Riestra: La seguridad en Puebla es un tema que se debe abordar

Mario Riestra, candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición PAN-PRI-PRD-PSI, consideró que creo que el tema de seguridad es un tema que se debe abordar para evitar tener malas autoridades o autoridades corruptas.

Entrevista con Vicky Fuentes, en el programa “Política y Negocios”, de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio, Mario Riestra señaló que resulta “muy enigmático e interesante que el propio candidato oficial pida seguridad, esto te habla de un clima de inseguridad en el estado.

El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición PAN-PRI-PRD-PSI hizo un llamado al gobierno del estado para que otorgue las condiciones de seguridad a todos los aspirantes a un cargo público, así como a la ciudadanía para que le permita participar en esta elección del 2 de junio del 2024 en medio de un clima de paz.

“Me parece que el gobierno estatal tiene una gran tarea”, subrayó Mario Riestra.

Destacó que su equipo de trabajo está evaluando pedir seguridad, porque dijo ver con extrañeza algunos síntomas de inseguridad que no se habían visto antes, al menos no en la zona metropolitana.

Mario Riestra y su desempeño como diputado federal

Mario Riestra recordó que en estos dos años y medio que trabajó como diputado federal, representando al estado de Puebla, logró por primera vez en la historia de este país frenar una reforma constitucional presidencial en momentos tan difíciles para el país, cuando se discutió la reforma eléctrica, que atentaba contra las energías renovables, contra la libre competencia.

Señaló que también defendió a las instituciones electorales durante los debates de la reforma electoral y defendió al sistema de salud en México.

“Gracias a un servidor, logramos gestionar dos mil 200 millones de pesos y con eso me convertí en el legislador que más recursos trajo a Puebla en este sexenio. Pero no ha sido suficiente, está en un estado deplorable el sistema de salud poblana”, declaró.

El panista Mario Riestra señaló que Morena ha venido ensayando desde el 2019 una estrategia de triunfo anticipado, en donde ellos quieren -a través de encuestas-, asegurar que ya no hay mucho que hacer, que ya la gente no debe tomarse ya siquiera la molestia de ir a votar, sin embargo, los resultados electorales han confirmado, que aquello que se dice en las encuestas muchas veces no se confirma en las elecciones.

Finalmente, Mario Riestra indicó que un buen presidente municipal es aquél que le da a sus ciudadanos buenos servicios públicos.