Diputados vigilarán violencia e intromisión de instancias gubernamentales en elección

En la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Trabajo para el Seguimiento y Observación del Proceso Electoral, que tiene como objetivo exhibir focos rojos de violencia, visibilizar las amenazas de las que son objeto los aspirantes a puesto de elección popular y denunciar la intromisión de los tres niveles de gobierno.

Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, señaló que el trabajo que realicen no se quedará en la denuncia, sino en la búsqueda de soluciones para evitar que se llegue a situaciones que lamentar.

Expresan preocupación por violencia

Romero Herrera expresó su preocupación por la creciente violencia en contra de los aspirantes a un puesto de elección popular, por lo que no se puede permitir más que sean los delincuentes quienes determinen quién participa, y quién se queda fuera.

“No puede ser posible que sigamos en un país en donde poderes fácticos están diciendo en los hechos: tu si vas y tú no, así de simple, y si ya te dije que tú no vas e insistes, entonces me estas desafiando, y entonces soy capaz como grupo fáctico de atentar letalmente contra ti”, expresó.

El panista detalló que en el acuerdo con todos los grupos parlamentarios se denunciará la participación de los servidores públicos en la intención de modificar la voluntad de la ciudadanía en el sufragio del dos de junio.

“Habrá de ser un grupo de trabajo que visibilice toda intromisión de cualquier gobierno, sea federal, sea estatal, sea municipal, de cualquier color que esté entrometiéndose de manera ilegal, así de simple. La ley nos dice que, si gobiernas no puedes entrometerte en una elección, y lo que buscamos, quizá con este granito de arena, lo que sí podemos, como Cámara, es visibilizar estos puntos”, comentó.

Morena pide dejar a un lado el sesgo político-electoral

Foto: Especial

Por su parte, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, dijo que no va a ser fácil el trabajo del grupo plural porque hay un sesgo político electoral, por lo que pidió a los coordinadores de oposición que para que funcione, dejen a un lado esa postura.

Yo les pido en principio, para que funcione bien, que dejemos el debate político electoral y la discrepancia normal de todo proceso guardada en las curules para el debate en el pleno y también reservada en las manifestaciones que, en los individual, nosotros expresemos para no contaminar.

Mier Velasco aclaró que no se busca interferir con la labor que realizan las instituciones responsables, y propuso que, en la reflexión final, se reconozca que hay la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma electoral.

“Lo que es colateral y lo que acompaña, hay que hacerlo nosotros, hay que revisarlo puntualmente, las insuficiencias y quizás en paralelo como parte de nuestra actividad legislativa y parlamentaria podamos reflexionar sobre la necesidad, al finalizar este ejercicio de seguimiento, que es necesaria en México, una profunda reforma electoral que incorpore todo lo que se observe por parte de este grupo de trabajo”, pidió.

PRI ve al crimen organizado como el mayor enemigo

Foto: Especial

Mientras que Rubén Moreira, coordinador del PRI, expuso que, entre otras cosas, a través de la Auditoría Superior de la Federación se denuncien irregularidades, se revise si se utilizan recursos públicos para fines electorales.

Indicó que el mayor enemigo que tiene la democracia mexicana es el crimen organizado por lo que afirmó que es urgente atender el problema de la violencia para que el pueblo decida el 2 de junio. sin una pistola en la cabeza.

“Que el pueblo decida sin una pistola en la cabeza, con la posibilidad de que pasen los candidatos casa por casa a entregar su propaganda con la posibilidad de que no los maten. Ayer fue un día terrible para la democracia mexicana, porque el crimen mostró su poder en un municipio, asesinando a dos candidatos, de dos partidos”, señaló.