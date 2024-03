Diputados aprueban modificaciones para fortalecer el fondo de estabilización de ingresos presupuestales

Con 242 votos a favor, 194 en contra y dos abstenciones, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron modificaciones a la minuta para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP).

La propuesta busca robustecer al fondo a través de las contribuciones derivadas de los ahorros económicos presupuestarias en el costo financiero de la deuda del gobierno federal, y con aportaciones adicionales de activos financieros o títulos de créditos de la administración pública, lo que aseguran, contribuirá a la estabilización de los ingresos a fin de evitar los posibles efectos negativos en las finanzas públicas y la economía nacional provocados por la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas y los energéticos.

Sigue leyendo:

El Congreso de la CDMX aprueba el paquete económico 2024

Van menos recursos a los estados

FEIP fue recibe por actual gobierno con el monto más alto

Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional manifestó su rechazo a la minuta, porque argumentó que el FEIP fue recibido por este gobierno con el monto más alto en su historia, en sus 20 años de vida, con casi 280 mil millones de pesos, pero al cierre del 2023, registró apenas, 40 mil 500 millones de pesos, lo que equivale al 86 % del fondo, dejándolo en los niveles más bajos de toda su historia.

“Es por eso que no podemos nosotros estar de acuerdo en este dictamen y esta iniciativa. Nosotros no pretendemos ser partícipes de esta simulación financiera que intenta tapar el despojo del dinero de todos los mexicanos y no podemos nosotros avalar que el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es el más flexible y que maneja el Presidente López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda, se vuelva a rellenar con recursos para que con carretadas de dinero se los lleven los hijos del Presidente”, indicó.

Insuficiente para atenderla

Marcos Rosendo Medina Filigrana, rechazó las acusaciones y señaló que se trata de un acto de responsabilidad y previsión para atender cualquier posibilidad de contingencia, ya que reconoció que el monto actual que contiene el FEIP, sería insuficiente para atenderla.

“Si bien es cierto que, el Fondo de Estabilización de Ingresos presupuestales cuenta con 39 mil 484.3 millones de pesos, el entorno incierto de presiones geopolíticas podrían resultar en que esta saldo fuera insuficiente para enfrentar una posible caída en los ingresos presupuestarios establecidos en la Ley de Ingreso de la federación 2024, por lo que en un acto de previsión y responsabilidad, el ejecutivo federal propone fortalecer el fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios”, expresó.

La diputada Lidia García Anaya, aclaró que la propuesta no obliga a otra entidad pública, empresa productiva del Estado u organismos autónomos a otorgar sus activos financieros al gobierno federal y tampoco afectará los ahorros de los trabajadores.

“Con toda claridad les digo a los ciudadanos y a los trabajadores que hoy nos ven por el Canal del Congreso, que los Fondos de Ahorro para el Retiro, las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de Infonavit, los Fondos de Pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades y la modificación sólo comprende el uso de los activos del gobierno federal”, precisó.

Tras la aprobación, el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pasa al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Con información de Víctor Ortega.

DRV/TJM