TEPJF valida que Morena cumplió con paridad de género en candidaturas a gobiernos estatales

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Morena cumplió con garantizar la paridad de género transversal en las candidaturas al gobierno de ocho estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En sesión ordinaria, los magistrados avalaron por unanimidad un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en el que resuelven que Morena cumplió con la paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales, al elegir a candidatas mujeres en cinco estados de alta competitividad.

"Los criterios de competitividad son acordes y adecuados para garantizar la paridad de género en las candidaturas. No hay sesgo de baja competitividad ni discriminación corta las mujeres", indicó el magistrado Reyes Rodríguez.

Sigue leyendo:

Mujeres en el poder: la historia de las primeras mujeres en el gobierno

Pese a queja de PAN, PRI y PRD, TEPJF ratifica que deben postular mujeres en 27 municipios de Hidalgo

Destacan que postulaciones no se hicieron en estados de baja competitividad

Foto: Especial

Al respecto, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto Fregoso, destacó que Morena definió a cinco mujeres y cuatro hombres en las candidaturas a los gobiernos estatales.

Morena cumplió con el procedimiento estatutario para la aprobación del método de selección de candidaturas a dichos cargos de elección popular.

Y detalló que Morena definió ir con mujeres en las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como los gobiernos de Morelos y Veracruz, tomando en cuenta que se trata de entidades federativas que los morenistas gobiernan actualmente y proyectan un escenario de éxito electoral.

Asimismo, se eligió a candidatas mujeres en Jalisco y Guanajuato considerando la densidad y alta competitividad, así como el peso significativo en toma de decisiones de Morena.

Soto Fregoso aseveró que con su decisión, no hay desventaja en Morena para las mujeres, pues no se postularon en entidades de baja competitividad. Además, aseveró que no hay sesgo o discriminación hacia las mujeres candidatas de Morena a los cargos en los gobiernos estatales y la Ciudad de México.