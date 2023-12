Nora Arias: "La administración pública me apasiona tanto que para mí, ya no es un trabajo"

Nora Arias, presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, habló sobre su carrera en el servicio público, sus aspiraciones y la jornada electoral que se realizará el 2 de junio del 2024. Recordó que inició en el servicio público en el año 2000, en la delegación Gustavo A. Madero y se desempeñó en diferentes cargos relacionados con desarrollo social, desarrollos urbanos y participación ciudadana.

En entrevista con Blanca Becerril para Heraldo Media Group, la funcionaria local recordó que, luego de mucho esfuerzo y de varias responsabilidades que le fueron encomendadas, en el 2012 se convirtió en jefa delegacional de la demarcación. Aseguró que la clave de la administración pública es empezar desde abajo, conocer todas las necesidades y todas las funciones de los gobiernos, para dar mejores resultados.

Sigue leyendo:

Elecciones en la CDMX ¿Qué cargos se eligen en 2024?

Va por la CDMX: el PRI, PAN y PRD hacen oficial su alianza ante el INE para 2024

Nora Arias recordó que Gustavo A. Madero es la segunda alcaldía más grande, hace frontera con el Estado de México y tiene un poco más de 1.2 millones de habitantes. "Ahí he hecho mi carrera política", dijo.

Nora Arias fue delegada de la Gustavo A. Madero

FOTO: El Heraldo de México

"Siempre he creído que sin salud no tenemos nada"

La presidenta del PRD en la CDMX recordó que durante su administración en la Gustavo A. Madero construyó la primera Clínica de la mujer. "Las mujeres no pagan por un estudio de mastografía o papanicolao, prefieren darle de comer a sus hijos. Entonces se consiguió la gratuidad en estos temas", explicó.

Dijo que se concentró mucho en el tema de las mujeres, de la salud y posteriormete, como legisladora, en promover leyes de cuidado de salud para las mujeres.

La alianza PRI, PAN, PRD

Nora Arias habló sobre el proceso que se siguió entre los partidos de la oposición para hacer unidad en la ciudad de México, especialmente en el tema legislativo, en donde promovieron varias leyes que fueron aprobadas de manera unánime. Aseguró que la idea de la alianza inició en el 2020, durante la pandemia.

"Teníamos diferentes ideas pero coincidíamos en algo, en que la gente necesitaba de nosotros y necesitábamos unirnos para encontrar ideas nuevas y soluciones"

Insistió en que existe contacto permanente entre los partidos de la alianza y que propondrán candidatos de coalición. "Vamos a buscar a los mejores perfiles, de cualquier partido. Y el resultado será un mejor gobierno", abundó.

Tiene una gran amistad con los presidentes del PAN y del PRI en la Ciudad de México

FOTO: X Nora Arias

"Mi tiempo libre lo uso para recorrer la ciudad"

La funcionaria capitalina dijo que hace ejercicio, que le gusta caminar y correr, pero no siempre tiene tiempo para hacerlo y aprovecha la caminadora de la casa para ello. "En ocasiones, mientras estoy en llamadas o haciendo otras cosas aprovecho para correr en la caminadora. Aunque salir a la calle y corre un poco me relaja", explicó.

Por último, dijo que no tiene mucho tiempo libre para salir, descasar o conocer lugares y que ese tiempo libre lo utiliza para temas relacionados con el trabajo. "No salgo a la ciudad a conocer museos o lugares. En mi tiempo libre me dedico a recorrer toda la ciudad", finalizó.