Fortalecer las policías estatales y municipales y combatir a la impunidad, los retos contra la violencia en México

El tema de la inseguridad en México se ha colocado como el principal en las campañas de las dos candidatas, y el candidato, a la Presidencia de nuestro país, y ha sido identificado como la principal preocupación de los ciudadanos de nuestro país, así lo expusieron los integrantes de los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Moderado por Luis Cárdenas, la Mesa de análisis Ruta 2024 abordó este miércoles el aspecto sobre el cual giran la mayoría de las preocupaciones de la ciudadanía, de cara a las elecciones del 2 de junio en las que se elegirá nuevo presidente o presidente, así como la renovación de la Cámara de Diputados, de Senadores, nueve gubernaturas y cientos de alcaldías en todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Enseguida presentamos la valoración que cada equipo de campaña de los tres candidatos tiene de la violencia y la inseguridad en nuestro país, así como la evaluación de la situación por parte de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de inseguridad, quien analizará cada una de las propuestas en torno a este eje de seguridad interna y que definirá el giro político de cada campaña en los próximos dos meses y medio en México.

Violeta Vásquez Rojas Maldonado, miembro del equipo de campaña del Proyecto de Nación 2024 de Claudia Sheinbaum, aseguró que hay que considerar, en el caso de la propuesta de Claudia Sheinbaum, hay dos panoramas: el nacional en el que se ha reducido el homicidio doloso un 18% y la percepción de inseguridad que se ha reducido.

A su vez destacó que "hay que comparar el escenario de la CDMX porque es la experiencia directa de Sheinbaum y de una estrategia específica que se adoptó en la Ciudad, en donde se logró reducir el homicidio doloso 51% y donde la percepción de inseguridad bajó como 50 puntos."

Finalmente indicó que "seguimos viviendo en un ambiente de violencia exacerbada, y que sabemos cuándo se empezó a exacerbar, no podemos negarlo. Quizá los logros se pueden considerar modestos, pero son todo un revertimiento de la tendencia que se traía. Por eso la propuesta de Sheinbaum tiene esos puntos que son los que faltan, pro ejemplo reforzar las policías estatales."

Enrique de la Madrid, coordinador de las mesas de construcción del proyecto de Gobierno de Xóchitl Gálvez, indicó en la Mesa de Análisis Ruta 2024 que "el problema de la inseguridad es el número uno del país, es lo que te dicen las encuestas y la gente cuando viajas por el país. Lo segundo es ¿por qué? Y a mi juicio es un fenómeno que tiene muchas causas y explicaciones y creo que por lo mismo no puedes tener una sola medida, porque tienes muchas explicaciones, por ejemplo: tejido social, falta de oportunidades, adicciones, la impunidad en sí misma es una causa, falta de justicias alternativas y las armas."

De la Madrid refirió que se trata del tema más importante de todo México por lo que se debe usar todo el talento para ser más certeros en el diagnóstico y a partir de ahí en las propuestas.

"El país está tomado por el crimen organizado y éste ya suplantó al Estado mexicano en cosas que eran propias del Estado mexicano, como el cobrar impuestos. Veo una situación caótica. ¿Puede estar mejor el país? Sí, ¿puede estar mucho peor si seguimos como vamos? También, es lo que está en juego en esta elección", refirió.

Sofía Margarita Provencio O Donoghue, vocera de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la seguridad se ha usado como algo para generar un debate público poco aterrizado en la realidad, y creo que ambos escenarios hay un apoyo de un lado más velado que en el otro, también como continuar con la militarización del país.

"En MC (Movimiento Ciudadano) llevamos con la misma estrategia desde Calderón, que es darle a los cuerpos que están hechos para construir y hacer la guerra el proyecto de construir y hacer la paz y eso no va a pasar. Entonces, la propuesta de Álvarez Máynez es un plan nacional de pacificación, hacia allá queremos caminar en Movimiento Ciudadano."

A su vez, Provencio O Donoghue aseguró que le parece una ocurrencia por parte de Xóchitl Gálvez proponer una mega cárcel. "Creo que la vía ya no es solamente tirarnos al piso, por esta situación."

Por su parte, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones internacionales y Ciencia política de la Universidad de las Américas en Puebla, y experto en temas de seguridad complementó la mesa de análisis al tiempo que valoró cada una de las propuesta de los candidatos en torno al tema de la inseguridad y la violencia en México.

"El diagnóstico lo tienen claro los tres candidatos, el problema de la seguridad es el que más afecta a todos los ciudadanos en todos los estados. Seguimos ante una pandemia de homicidios, no es menor que tengamos 30 mil homicidios por año e promedio. Por supuesto que estamos en un escenario a la baja de homicidios. Hoy estaríamos con cerca de 50 mil homicidios si la tasa se hubiera mantenido como venía del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la verdad es que se contuvo", aseguró Sánchez Lara.

"El gran problema en este país es la impunidad, los delitos en este país no se castigan, de las propuestas me parece importante fortalecer las policías estatales y municipales, pero me agrada que las dos candidatas hablen de mantener y seguir profesionalizando a la Policía Nacional que es la Guardia Nacional, salvo el candidato Máynez que habla claramente de un tema de militarización", destacó.