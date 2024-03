¿Cuál es la agenda para las mujeres de las candidatas a la presidencia? Esto opinan en la Mesa de Análisis de Ruta 2024

A 10 días del inicio formal de las campañas electorales de cara al 2 de junio próximo, la agenda de género ocupó el punto central de la Mesa de Análisis de este domingo 10 de marzo, en la que participaron las voceras de las candidatas a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, así como Alejandra Barrales, candidata al Senado y quien forma parte del equipo del candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano en la contienda.

En esta conversación participaron la periodista Sofía García, además de Margarita Martínez Fisher, integrante del equipo de Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México; Alejandra Barrales, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum.

Sofía García moderó la Mesa de Análisis de este domingo. FOTO: Especial

Sofía García se desempeñó como moderadora de esta Mesa de Análisis en la que preguntó a cada invitada acerca de la agenda de género que incluyen en sus campañas las tres personas que contienden a la presidencia de la República. Esas acciones que se implementarán o a cuáles darán continuidad cada uno de ellos.

Las mujeres de este país merecen vivir sin miedo: Margarita Martínez Fisher

Martínez Fisher integrante del equipo de Xóchitl Gálvez. FOTO: Especial

Margarita Martínez Fisher integrante del equipo de Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que este Gobierno les falló a las mujeres, "es un Gobierno machista. Un Gobierno que no protegió (a las mujeres), que diminuyó los recursos de manera gravísima, que desmanteló todo el sistema que había para cuidar a las mujeres y que ha propiciado que vivamos con miedo", aseguró.

Martínez Fisher acusó que la actual administración federal está constituida por "un gobierno homicida y que en temas tan delicados como violencia sexual infantil es una vergüenza." Además exigió que las mujeres tienen el derecho de vivir sin miedos:

Ya basta de mirar hacia el pasado y decir: 'todo esto está mal', vamos a decir qué vamos a hacer para adelante, es lo que creo que las mujeres de este país se merecen: vivir sin miedo. Vamos para adelante para decidir qué vamos a hacer por este país", destacó.

Existe un gran pendiente laboral con las mujeres: Alejandra Barrales

La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano. FOTO: Especial

Alejandra Barrales, candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, coincidió con el diagnóstico presentado por Martínez Fisher y expuso que nadie puede cambiar victoria en un país en el que 10 mujeres pierden la vida diariamente por violencia, feminicidios, y en donde se actúa como que no pasa nada. "No hay gente tras las rejas, no hay responsables, no podemos cantar victoria en un país en el que nuestras niñas y niños son violentados", refirió.

Barrales indicó que existe una gran deuda laboral con las mujeres, ya que en nuestro país casi el 60% de ellas trabaja en la informalidad, por lo que destacó que existe un gran pendiente y es un tema que pasa más allá de la agenda de los partidos

"El tema de las mujeres es una agenda que nos obliga a dejar de lado nuestras banderas a poner nuestros puntos de coincidencias en el centro. Cuando tenemos temas de mujeres no nos regateamos nada. El tema que vive el país es tan grave, el diagnóstico ya lo tenemos, ahora cómo le hacemos para resolver esto, para que en este país ya no haya mujeres que pierdan la vida solo por ser mujeres. Hoy esos deberían ser nuestros temas", destacó.

Finalmente, la candidata de Movimiento Ciudadano expuso que una vez que pasen las campañas) "tenemos que poner los temas centrales en la agenda y yo esperaría que viniera un Legislativo que subiera el nivel (del diálogo y el debate). Creo que el reto es qué hacemos para responderles a la gente."

Llegamos a este 8 de marzo con pendientes históricos: Gabriela Cuevas

Cuevas declaró que México "está por elegir a su primera mujer presidenta de la República". FOTO: Especial

Por su parte, Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Clara Brugada, señaló que se llegó a este 8 de marzo con pendientes históricos, "de ahí que se hagan estas marchas y que las mujeres estemos conscientes de la problemática, de la discriminación que hemos vivido y este rezago es histórico. Pero también contrasta que México está por elegir a su primera mujer presidenta de la República y eso por sí mismo es un poderosísimo mensaje."

Pese a este contexto, Cuevas enfatizó que persiste este machismo intrínseco que es el causante de la mitad de los feminicidios: l"a mitad de los feminicidios los ocasiona una persona cercana a la víctima. Hay que destacar, esta violencia proviene desde una guerra contra el narcotráfico que se declaró por parte del gobierno de Calderón en el año 2006 y que puso a cargo de ella a un empleado de 'El Chapo' y ahí está, el tema de Genaro García Luna en Nueva York," acotó.

La vocera de Sheinbaum destacó que esa es la reflexión que tenemos que hacer rumbo al 2 de junio, rumbo a la elección de la primera mujer presidenta en nuestra historia. Tenemos marco normativo, alerta de Género, ¿qué se está dejando de hacer o por qué no disminuye la violencia contra la mujer?", se cuestionó.

Cuevas destacó que, de llegar Sheinbaum a la presidencia, pondrán en marcha "el sistema de cuidados que tiene que ver con generar toda la infraestructura necesaria para que las mujeres podamos salir a trabajar y a realizar nuestros sueños. Tenemos que apoyar a 1 millón de mujeres de 60 a 64 años que hayan dedicado sus vidas a los cuidados. Entraremos a todos los temas de seguridad y procuración de justicia. Necesitamos trabajar con los hombres para construir, que este cambio institucional que hemos logrado se traduzca en un cambio cultural y ahí necesitamos trabajar con los hombres", concluyó.

