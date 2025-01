Loretta Ortiz Ahlf: “Eran improcedentes las suspensiones”

Loretta Ortiz Ahlf, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que “eran improcedentes las suspensiones” que había acatado el Comité Evaluador del Poder Judicial “porque no se puede suspender un proceso de electoral ya iniciado”.

Además denunció el Comité de Evaluación del Poder Judicial era muy riguroso y exigente e incluso señaló que “les pedían requisitos que incluso no les pedía la Constitución y le dio entrada a las dos suspensiones cuando no debería de dársela… esto con el afán de no dejarlos participar”.

Loretta Ortíz señaló que varios ministros manifestaron su preocupación para que el proceso continuará sin problema Foto: Cuartoscuro

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató que desde hace 15 días ya se tenían las dos suspensiones y se veía que no podrían alcanzar los tiempos establecidos para la elección judicial por los que varios ministros se manifestaron para tomar acciones y evitar que esto sucediera.

“Estoy satisfecha de que participen en la insaculación”, afirmó Loretta Ortíz.

Subrayó que para ella la insaculación “no creo que haya una violación a la división de poderes, se podría decir que podría haber un conflicto pero aquí está por encima de esta situación los derechos político electorales de los participantes”.

