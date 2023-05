VIDEO | Alejandra Del Moral se dice lista para el segundo debate pese a petición de revisión de formato y moderadora

La candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, ratificó que esta lista para el segundo debate no importando el formato, porque, enfatizó, que los que pierden al no existir estos ejercicios es la ciudadanía. La respuesta de la priista se da tras formalizar su adversaria de “Juntos Hacemos Historia”, Delfina Gómez Álvarez mediante su representación, la revisión del formato y el de la moderadora del encuentro al seno del Comité Especial para la Organización de Debates.

En sus redes sociales, Del Moral Vela reconoció que ya generó debate el segundo encuentro que se ha programado para el 18 de mayo, aunque, ratificó, que ella está lista para el mismo. “Estoy lista para ir a cualquier espacio en donde podamos comparar las propuestas y las capacidades de las candidatas que podamos enfrentar y llevar a buen puerto los destinos del Estado de México que es lo más importante”, expresó.

“Ahora con la novedad de que el debate, tiene debate"

El Comité Especial para la Organización de Debates no llegó a un acuerdo en la sesión que se tuvo la tarde del miércoles, por lo que se declaró en receso y reanudará el viernes. Del Moral Vela mencionó las peticiones que está haciendo su rival política y respondió que ella va a ir en el momento y el formato que quieren, porque el que pierde que una de las contendientes rehúya, es la ciudadanía.“Ahora con la novedad de que el debate, tiene debate, y quieren modificar la forma, a la moderadora; yo se lo digo como siempre lo he dicho en el momento que quiera, en el formato que quiera hay que debatir, hay que ir con la ciudadanía hoy quien pierde al no haber debate al que una de las candidatas rehúya es la ciudadanía”, externó.

"Hay que ir con la ciudadanía hoy quien pierde al no haber debate al que una de las candidatas rehúya es la ciudadanía” expresó Del Moral. | Imagen: Twitter

Este mismo día, la candidata de Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez, confirmó que la condición para que asista al segundo debate es que el árbitro electoral le dé respuesta a sus peticiones, además la agenda porque ya visitó 66 municipios y quiere estar en los 125. Por su parte, la comunicadora Pamela Cerdeira también se pronunció sobre la solicitud de Morena, misma que cuestionó y aclaró que el acudir a estos ejercicios no debería ser una concesión de las candidaturas. El segundo debate se programó para realizarse el 18 de mayo, y faltará conocer en las próximas horas si habrá cambios y cuáles serán.

Sigue leyendo:

Alejandra Del Moral: "Sé lo que implica gobernar a casi 18 millones de habitantes"

Alejandra Del Moral Vela: "En Izcalli aprendí a remontar, a ganar elecciones y estoy lista para ser gobernadora"