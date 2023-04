Alejandra Del Moral Vela: "En Izcalli aprendí a remontar, a ganar elecciones y estoy lista para ser gobernadora"

Desde Cuautitlán Izcalli, del cual es originaria y fue alcaldesa, la candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, aseguró que desde este municipio aprendió a caminar, a remontar y ganar las elecciones, por lo que regresa fuerte, comprometida y lista para ser gobernadora. En el cierre de su día 23 de campaña, la priista estuvo en dos mítines en donde prometió que el municipio será uno de los consentidos de su administración y que concluirá los compromisos que adquirió cuando fue presidenta municipal.

Las encuestas “no me preocupan, me ocupo todos los días de caminar, de reconocer y conocer a mi pueblo mexiquense”

Con sentimientos encontrados, al casi llorar en dos ocasiones, aseguró que desde Cuautitlán Izcalli demostrarán quién se achica o se agranda ante los desafíos. Al tiempo que insistió que las encuestas no votan y se deberá decidir por dos proyectos. “Cuando me preguntan que, si las encuestas que ahora dice Morena que tiene, les digo que no me preocupan, aquí en Izcalli aprendí a caminar, aprendí a remontar y aprendí a ganar las elecciones de atrás para adelante, no me preocupan, me ocupo todos los días de caminar, de reconocer y conocer a mi pueblo mexiquense”, externó.

"Aprendí a ganar las elecciones de atrás para adelante" destacó Del Moral Vela. | Foto: Gerardo García

“Hoy regreso a Cuautitlán Izcalli mucho más madura, mucho más fuerte, mucho más comprometida y mucho más lista para ser gobernadora del Estado de México”. Del Moral Vela rememoró que cuando hizo campaña por la presidencia municipal, la cuestionaban por su juventud y por su falta de experiencia para gobernar, pero avanzaron, caminaron y remontaron. Indicó que triunfaron en 2009 y lo volvieron a hacer en 2021.

También expresó desde esta demarcación aprendió a tocar las puertas y los reclamos, como que no importa que tan difícil se pongan las cosas, cuando existe compromiso y amor por la tierra. “Aquí en Cuautitlán Izcalli vamos a demostrar quién es quién, aquí en Cuautitlán Izcalli, vamos a demostrar otra vez que quién se achica y quién se agranda ante los desafíos, los izcallenses somos trabajadores, somos entrones, somos muy chingones cuando nos determinamos a hacer las cosas”, manifestó.

Del Moral Vela pidió a los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli no cansarse y que se sientan orgullosos porque no les fallará al no tener en 20 años algún señalamiento. Y aseguró que el municipio estará en buenas manos con una gobernadora de ese municipio y será el consentido de su administración.

Sigue leyendo:

Alejandra Del Moral: lo peor del PRI ya está ahora en Morena

Alejandra Del Moral Vela aclara que el abstencionismo y la simulación son el peor enemigo: "Que nadie se quede atrás"

Alejandra Del Moral envía condolencias tras la muerte de Marcela González Salas, secretaria en Edomex