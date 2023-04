Alejandra Del Moral Vela aclara que el abstencionismo y la simulación son el peor enemigo: "Que nadie se quede atrás"

La candidata de “Va por el Estado de México”, Alejandra Del Moral Vela, asumió el compromiso de la iniciativa “Que nadie se quede atrás”, porque, dijo, que quiere ser la gobernadora de miles de ciudadanos unidos y recordó que no hay peor enemigo que el abstencionismo o la simulación.

Desde Parque Naucalli, en Naucalpan, la priista estuvo con diversas organizaciones civiles, a las que reconoció salir en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral federal (TEPJF), al ser una voz que se ha dejado escuchar fuerte.

“Es una voz que se ha escuchado fuerte, que se ha dejado sentir en todo el país que ha decidido tomar la bandera y defender la instituciones, que llama a la defensa de un México moderno, del México libre, del México de las instituciones, de un México democrático y un México con estado de derecho”, resaltó.

En el evento estuvieron los integrantes de las asociaciones Participación Social Unidos, los colectivos Frente Cívico Nacional, al Poder Ciudadano, Sí por México, A México Une y Unidos por México.

En su mensaje, aseguró que retoma la iniciativa como la candidata de la marea rosa, porque es un privilegio no sólo trabajar con los partidos, sino quienes no militan alguno.

Destacó que no hay poder más grande que la participación ciudadana libre e informada, por lo que, externó, que sería lamentable dejar ir de las manos el futuro del país, porque la elección a gobernador mexiquense no es una más.

“No hay poder más grande que la participación ciudadana libre, informada y con causa, así es que hoy quiero agradecerles, porque nunca en la historia del país había ocurrido dos magnas marchas en defensa de las instituciones”, indicó.

Refrenda compromiso con los mexiquenses

Por ello, la abandera aliancista aseguró que busca ser la gobernadora de miles de ciudadanos unidos por el bien de las familias, porque ella no sabe fallar. En este sentido, afirmó que “Que nadie se quede atrás”, será una prioridad de su gobierno.

E insistió que de ganar el 4 de junio se retomarán las Escuelas de Tiempo, las Estancias Infantiles, así como se creará el Seguro Popular mexiquense, y se trabajará con el Seguro de Desempleo, como ahora con el Salario Familiar.

“Y seré la gobernadora de millones de ciudadanos unidos en este colectivo por el bien de las familias de las familias mexiquenses, no les voy a fallar porque yo no sé fallar o me entrego o mejor no me subo, ya me subí y voy a ser gobernadora del Estado de México”, declaró.

Del Moral Vela aclaró que no hay peor enemigo que el abstencionismo o la simulación, por lo que convocó a que deben ayudarle a ser activistas para promover su proyecto. Recalcó que la alianza que encabeza representa poner un alto la polarización, sobre la reconciliación.

“Que nos ayuden a ser activistas, no hay peor enemigo para este movimiento que el abstencionismo, que la simulación o estamos de a deveras o no estamos”, aseveró.

Además, la priista contó con el apoyo y presencia del coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas del Villar; dirigente estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa; y la diputada federal, Margarita Zavala.

