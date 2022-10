Gabriel Yorio asegura que México no tiene "guardaditos", sino una política económica que busca la eficiencia del gasto

Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio una entrevista a Adriana Delgado para hablar sobre la política económica del país. Entre otros temas, el funcionario fue cuestionado sobre el Pacto Fiscal de la Federación y el descontento que han mostrado algunos gobernadores sobre la forma de repartir los recursos en las entidades.

Al respecto, el funcionario aseguró que este tema ha estado en el debate público durante años en la nación, sobre todo porque ha recibido varias reformas a lo largo de las décadas. Aseguró que debe reformularse este mecanismo para enfrentar los retos que se están dando a nivel global.

Explicó que la forma de brindar recursos a los estados debe ser modificada, ya que aunque se premie a las administraciones que más crecen económicamente, tiene un componente redistributivo debido a que México es un territorio federativo. Esto contrasta con otras naciones, puntualizó el subsecretario, en las cuales se tienen modelos nacionales o unitarios.

Sin embargo, al igual que Brasil o Argentina, la República Mexicana delega ciertas responsabilidades fiscales sobre la federación a fin de tener un crecimiento estándar en los 32 estados y además fijar una política exterior única entre todas las entidades. No obstante, las condiciones específicas de cada zona provocan que el crecimiento no pueda ser el mismo para todos.

"Esta es una de las razones por las cuales a veces crecemos alrededor del dos por ciento, porque hay estados que crecen al 4%, mientras que hay estados que de hecho están decreciendo en términos de producto per cápita".

Explicó que históricamente el sur y el sureste de la nación suelen tener rezagos con respecto a otros puntos del país, por lo cual se deben otorgarle recursos para que sus finanzas sean estables.

Los programas sociales están blindados

Durante la conversación, Adriana Delgado cuestionó a Gabriel Yorio sobre el incremento que se tiene previsto dentro del Presupuesto de Egresos de 2023 en los programas sociales como las pensiones para los adultos mayores y la viabilidad que tienen estos para los próximos años.

Sobre el tema, el subsecretario apuntó que este rubro es un derecho constitucional que ya se encuentra etiquetado y protegido tanto fiscalmente, como por la ley. Indicó además que no hay un riesgo en cuanto al gasto público, ya que el padrón de beneficiarios se mantiene estable y no ha crecido de manera desmedida.

Indicó que tampoco hay problemas para pagar estos recursos debido a que la recaudación que se hace a nivel federal ha sido suficiente como para poder mantenerlos sin que haya un riesgo para la administración del dinero del Estado

"En este sentido, en la medida en la que podamos ir haciendo crecer nuestra base de recaudación, México es un país que recauda poco, estos estos programas no van a generar ningún tipo de presión sobre las finanzas públicas, pero ese es el objetivo de que los dos agregados fiscales se mantengan anclados en la parte del gasto con la parte del ingreso", dijo.

Estimó que el cobro de impuestos se irá haciendo cada vez más robusto y sólido en la nación, lo cual permitirá tener una economía sana para la administración federal. Actualmente, agregó, no hay presiones en el rubro, el cual se encuentra estabilizado.

México está protegido

Explicó que la Secretaría ha buscado implementar un modelo de dos acciones para mantener una política de liquidez, las cuales se centran en una formulación del presupuesto y la mayor eficiencia en su ejercicio. Esto, dijo, se debe realizar estableciendo balances estructurales controlados y gastos vinculados.

"Yo no hablaba de guardaditos presupuestal, estaba hablando de una política financiera de liquidez. Eso es importante porque los flujos de efectivo que entran a la caja, a la Tesofe y, obviamente, esta es responsabilidad y función de la Tesorería, de la Piedra Tesorera Elvira, pero tienen distintas estacionalidades, entonces es importante y ella siempre va haciendo un manejo de tesorería para tener reservas de efectivo para poder enfrentar las obligaciones del Gobierno Federal o del sector público que precisamente de vienen del ejercicio presupuestal".

Indicó que el papel de la subsecretaría es cumplir con la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió una transición de poderes ordenada y con la menor cantidad de deuda para el próximo mandatario del país.

"Lo que queremos es, precisamente, que halla el menor nivel de vencimientos para que no tengan que estar ejecutando transacciones o las famosos transacciones de roll over como los dicen financieros. ¿Eso qué implica? Es una política de liquidez

en el sentido de que disminuye la presión de liquidez sobre la caja", dijo.

Además de estas acciones se buscará tener una cantidad importante de recursos para el erario. En total, dijo, se prevé tener al menos 150 mil millones de pesos para el arranque del año 2025. Con esto, informó, se pretende blindar al país en caso de que haya una volatilidad.

"No es un guardadito presupuestal, no está en un fideicomiso. Están en la caja, en la Tesofe y es el manejo tradicional de las posiciones de efectivo que hace la tesorera en este manejo financiero".

Continuarán contra la inflación

El subsecretario de Haciendo y Crédito Público aseguró que en la reunión que se tuvo con los empresarios para acordar una reducción de precios en los productos de la canasta básica uno de los temas más discutidos fue el incremento del transporte, el cual subió hasta 10 veces en el caso del ramo marítimo. Todos estos costos, comentó se han traslado a los consumidores finales.

Otro de los factores que llamó la atención el caso de sectores como el automotriz o computacional, dijo, también ha habido un problema derivado de la falta de semiconductores y microchips, a lo cual sumó la tensión entre Ucrania y Rusia, así como las implicaciones que esto tiene en el mercado internacional de granos.

Pese a esto, el subsecretario aseguró que el país logró contener el precio de los energéticos para situarlo en uno de los puntos más bajos con relación a otras naciones. A esto añadió la creación y el reforzamiento del PACIC, la estrategia que busca evitar el incremento de precios en 24 de los alimentos de la canasta básica y ahora busca ampliarse a otros más. La estrategia, dijo, se concentrará en evitar que falten los alimentos o insumos para llevarlos a cabo.

"Eso significa que una empresa que tiene un mismo producto, pero con diferentes características, puede ofrecer cuando menos uno con un precio más bajo. Ese es el compromiso que de manera voluntaria se acordó con empresarios y empresas", dijo.

Indicó que no existe un control de precios en el mercado, debido a que el gobierno no implementó un tope a estos, si no que se trata de un mecanismo que permite ofrecer alimentos a costos más accesibles gracias a un balance que harán las empresas en sus líneas de producción, las cuales además usarán a otras de sus ofertas en el mercado para absorber este déficit.

Aseguró que esta decisión se tomó a fin de que no se distorsione la economía nacional y a la par se pueda blindar el poder adquisitivo de la población. Para mantener esta estrategia, comentó, será necesario también traer alguno de los productos desde el extranjero.

Hay una nueva economía en el mundo

Durante la conversación, Gabriel Yorio, aseguró que el país está pasando por un nuevo ciclo de política monetaria para enfrentar un contexto económico complicado para el mundo. Destacó que muchas de las medidas que se implementaron durante la pandemia fueron agresivas y aún sirven para mantener los niveles deseados.

Destacó que el consumo en Estados Unidos ha crecido de manera acelerada, pese a la crisis financiera a la que se enfrenta el mundo. Esta situación está siendo manejada por los bancos centrales por medio del incremento en las tasas de interés, lo cual ocasiona un incremento en los costos de los créditos, pero a la vez ayudará a lograr un balance en otros indicadores como la inflación.

Aseguró que en México se ha logrado evitar que la inflación llegue al 12 o inclusive al 14 por ciento por medio de los ajustes que ha realizado Banxico a la tasa de interés. Esto, indicó, ocasionará que algunas empresas deban tomar decisiones de inversión más específicas para encontrar financiamiento en este nuevo ciclo monetario.

Explicó además que el contexto económico del mundo está involucrado en una desaceleración generalizada que debe ser atendida desde diferentes aristas, por lo que los gobiernos necesitarán cada vez más coordinarse para establecer un equilibrio entre la política fiscal y la monetaria.

