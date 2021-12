El federalismo a consulta

Cuando se habla de federalismo en México siempre es más una visión aspiracional que una realidad. Sabemos que constitucionalmente existen 32 entidades federativas (siendo la Ciudad de México el territorio más joven en lograr su Constitución local), pero por la vía de los hechos, seguimos siendo un país centralista, donde los presupuestos, leyes, formas de gobierno se dictan desde Palacio Nacional y, posteriormente, se replica en los estados, los cuales, también desde sus palacios de gobierno en las ciudades capitales dictan cómo se va a gobernar a todos los municipios y sus habitantes sin que estos puedan oponerse a los designios de la(s) capital(es).

Por esto, la llamada y ahora extinta, Alianza Federalista (en su inicio integrada por los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Jalisco, todos ellos de oposición a Morena) significaba un alto en el camino para volver a revisar el tema y sus alcances prácticos, como el Pacto Fiscal. Sin embargo, el cariz político en el que se enmarcaba se fue diluyendo poco a poco debido a presiones desde la Ciudad de México y porque muchos de los gobernadores que proclamaban dicha revisión perdieron las elecciones de 2021 y hoy ya no están al frente de sus estados.

Aunque aquella Alianza ya no existe más, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sigue ondeando la bandera del federalismo y decidió hacerlo en una arena que le gusta al López Obrador, mediante una consulta popular. Esta decisión es emanada de la provocación de López Obrador a los gobernadores opositores en octubre del 2020: “Si tienen vocación democrática debían preguntarles a sus gobernados. Que apliquen el mandar obedeciendo”. Alfaro le tomó la palabra al presidente y desde aquel pronunciamiento comenzó a fraguar la primera consulta popular en tierras jaliscienses. Su primer paso fue formar la “Mesa del Pacto Fiscal”, un conjunto de ciudadanos y técnicos para “explicar” a la sociedad lo que significa la revisión del enmarañado federalismo fiscal, que sin embargo, no pudo llegar a buen puerto.

Posteriormente Enrique Alfaro pasó al acto, se presentó la consulta ciudadana a llevarse a cabo durante 4 fines de semana (entre el 27 de noviembre y el 19 de diciembre) con la la narrativa del reclamo de que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos que recauda la Federación y a cambio sólo recibe 2 de cada 100 pesos del presupuesto de la Nación, por lo que se formuló la pregunta plebiscitaria: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal?”. Para ser vinculante la consulta tendrá que tener el 33 % (aproximadamente 2.5 millones) de participación de la lista nominal de jaliscienses.

Así, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha puesto sus cartas sobre la mesa, seguir siendo un referente de la oposición y consolidarse como uno de los presidenciables; que también sabe jugar las cartas de la democracia participativa directa; y que no dejará de lado el tema del federalismo. Sin embargo, debemos de esperar el resultado del llamado “Jalexit”, no para saber si el -Sí le gana al No, eso ya lo sabemos-, sino para conocer su respaldo social, después de esto ya se podrán comenzar las apuestas y las negociaciones de cara al 2024.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

CAR