El gasto en obra publica para 2023 será de 823 mil 900 mdp: más de la mitad irá al área energética

El gasto en obra pública programada en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el 2023, alcanza los 823 mil 900 millones de pesos, lo que representa el 10% del gasto total y un crecimiento en este rubro del 19% comparado con el PEF del 2022.

Así se dio a conocer en la reunión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados en dónde se informó que la mayor inversión que se dará en este rubro para el próximo año será en el área energética con 487 mil 994 millones de pesos.

De hecho, Petróleos Mexicanos registra el mayor incremento en inversión, así como la Comisión Federal de Electricidad, Turismo y Medio Ambiente y Recursos Naturales al que le asignan 50 mil 495 millones de pesos.

El presupuesto para la infraestructura ferroviaria es de 154 mil 947 millones de pesos; para carreteras, 11 mil 534 millones de pesos; para infraestructura hidráulica, 45 mil 230 millones de pesos; para infraestructura marítima, mil 717 millones de pesos; para el tema intermodal, 6 mil 817 millones de pesos y para Cultura, el monto asignado es de 3 mil 162 millones de pesos.

En el caso del Tren Maya, se tiene un recurso asignado para obra pública de 117 mil millones de pesos, aunque en total tendrá 143 mil millones de pesos sumando el gasto del Fideicomiso de Fonatur, con lo que tendrá un aumento de más del 100%, ya que en el 2022, para este proyecto fue de 62 mil 942 millones de pesos.

En el caso del Tren Maya, se tiene un recurso asignado para obra publica de 117 mil millones de pesos. Foto: Especial

En la reunión, en la que estuvo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se resaltó que el aumento en el Tren Maya, se debe a que en el proyecto se tiene planteada la construcción de terminales turísticas, que ya se ven en Palenque, como polos de desarrollo.

Gina Campuzano, diputada del Partido Acción Nacional, manifestó su preocupación porque mientras en diversos proyectos se impulsa el desarrollo, para Durango no hay recursos para diversos planteamientos que han esperado por años mayor inversión para salud, presas y carreteras.

“Y seguimos en esa intranquilidad y preocupación de parte del estado de Durango, donde no tenemos los recursos para la presa Tunal II, y donde no vemos reflejado tampoco recursos para ningún proyecto. Durango está hecho a un lado en cuanto a toda la infraestructura carretera que deberíamos de tener; no podemos completar nuestra carretera a Parral, continuamos estando totalmente fuera de presupuesto prácticamente no aparecemos”, denunció.