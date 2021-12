¡Ganó el sí! 94.7 jaliscienses dijeron sí a revisar el Pacto Fiscal cada 6 años

El 94.7 por ciento de quienes participaron en la Consulta Popular para tomar la opinión sobre revisar cada seis años el acuerdo Fiscal con el Gobierno Federal, le dieron el sí para decidir la distribución de los recursos en las entidades federativas.

Así, del total de las opiniones recibidas que en total asciende a 449 mil 948, de estas, corresponde a 426 mil 434 opiniones recibidas con el "sí", que contrastan con 23 mil 514 de quienes dijeron que “no”, que equivale al 5.2 por ciento.

Sin embargo, esta Consulta Ciudadana que pretendía alcanzar al menos el 33 por ciento de participación de la lista nominal, es decir 2.5 millones de opiniones y que concluyó tan sólo con seis por ciento, no es vinculante, así lo confirmó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ).

Además, se tuvo la participación de 61 mil 132 menores de edad -opiniones que no se tomaron en cuenta en la suma para saber si sería o no vinculante el proceso-. De estos, 57 mil 876 dijeron sí y tres mil 256, no.

Los representantes de los partidos políticos Hagamos, Futuro y Morena exigieron un posicionamiento sobre las irregularidades detectadas, sin embargo, el IEPC no quiso dar una opinión al respecto durante la sesión y se limitó a decir que su función fue la de garantizar una logística adecuada, lo que se cumplió, por lo que los consejeros también calificaron como un éxito el proceso pese a la baja participación.

Lejos quedó la consulta popular del 33 por ciento de los votos de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de lectores y sólo el 6 por ciento salió a las urnas a emitir su voto a favor o en contra ya que sólo acudieron 449 mil 948 mayores de 18 años y aún así se considera como todo un éxito ya que nunca se buscaron los dos millones y medio de apoyos que se necesitaban y sólo se puso a prueba un sistema nuevo, señaló César Díaz, secretario técnico del Consejo Estatal de Participación ciudadana.

Para la presidenta del Consejo Estatal de Participación Ciudadana María del Rocío Delgado fue un excelente ejercicio y en el que en la última jornada salieron 12 mil 894 menores de siete a 17 años y 70 mil 669 mayores de 18 años, por lo que señalaron que los 29 millones de costó no fue un gasto sino una inversión.

