Consulta sobre Pacto Fiscal en Jalisco no alcanzarán porcentaje para ser referente jurídico

Con un costo de 29 millones de pesos, la Consulta Ciudadana en Jalisco sobre el Pacto Fiscal en el cual se pretende que los jaliscienses opinen sobre la revisión de este acuerdo con la Federación para pedir un trato justo en la distribución de los recursos a las entidades federativas, no será vinculante, es decir, no se alcanzará el porcentaje de opiniones que hagan que este ejercicio pueda ser referente jurídico para avalar los siguientes pasos para un nuevo pacto.



“Sabemos perfectamente que no se va a alcanzar el número de vinculante, es decir, el 33 por ciento que significa 2.5 millones de participaciones, pero sin embargo hemos reiterado de manera importante, que no es importante el número, sino que lo relevante es que las personas salgan a participar, que exista este ánimo de que las personas se involucren en las decisiones públicas independientemente del número que resulte vinculante… desde luego que la consulta es válida, las opiniones de los ciudadanos son muy importantes y válidas, ahora, no se alcanza el número vinculante porque creo que se necesitaría hacerse una revisión de estas disposiciones y porcentajes que establece la ley, pero eso se hará en un momento posterior a la consulta”, justificó César Díaz, secretario Técnico del Consejo Estatal de Participación Ciudadana

El mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, impulsó esta consulta a fin de que se pudiera tomar las opiniones de los jaliscienses en este tema, sin embargo, desde el fin de semana del 27 de noviembre cuando inició la consulta y hasta este fin de semana del 4 de noviembre, no se ha logrado convencer a los mayores de edad para que acudan a los centros de recepción de opinión

Sobre el costo, César Díaz dijo que no lo contemplan como un gasto sino como una inversión que realiza el Estado de Jalisco en la promoción del derecho humano a la participación social.

"Me parece que no hay forma de ponerle un costo al ejercicio de los derechos humanos y el derecho humano a la participación política y social en este momento, me parece que es lo más destacable, independientemente de que se alcance o no la cantidad para ser vinculante, la voz de los habitantes de Jalisco va a ser escuchada e independientemente del número, tenemos la certeza de que los ciudadanos están apropiándose de los mecanismos de participación ciudadana”.