Inicia Consulta Ciudadana en Jalisco para revisar pacto fiscal

El presupuesto que envía la federación para Jalisco a través del Pacto Fiscal, es insuficiente y se pide que recibir un trato justo para las entidades del país, bajo esta premisa, se lleva a cabo a partir de este fin de semana y hasta el próximo 19 de diciembre, la Consulta Ciudadana en la que los jaliscienses podrán opinar si es necesario revisar el acuerdo con la federación cada determinado tiempo.

Así, este sábado se instalaron 163 centros en las regiones Altos Norte, Altos Sur, Ciénega y Sureste, y en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, el sábado 27 y domingo 28 habrá casillas instaladas en los cinco municipios Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Tlajomulco.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, acudió esta mañana a emitir su opinión y participar en esta consulta en el módulo instalado en el centro de Guadalajara, en la calle Hidalgo.

“Con mucha alegría veo que la gente está participando, que haya filas, que en este primer día puedas ver el ánimo de ser parte de esta decisión histórica, ojalá siga este ritmo que la gente no deje de participar, vienen cuatro fines de semana intensos en donde hay que promover, invitar a la gente a que sea parte de esta definición que va a marcar el rumbo del futuro de Jalisco y de México”, dijo.

Los niños pueden votar, aunque no será contabilizado su voto para efectos legales, pero sí es parte del propósito el motivar e incentivar en los menores la cultura de participación ciudadana.

Pese a la difusión que se llevó a cabo previo a este ejercicio, algunas personas aún no entendían qué era lo que se preguntaba o porqué realizar esta consulta; para ellos, el mandatario les dirigió un mensaje para que tomen en cuenta que no se trata de pedirle dinero a la federación, “la verdad es que son temas complejos que a veces parecieran ajenos a nuestro día a día, pero lo importante es que la gente entienda que aquí está definiéndose lo que se hace con nuestros impuestos, lo que está en juego es el dinero con el que podemos construir escuelas, arreglar hospitales, reparar carreteras, es el dinero de todos y por eso, entender que no es nada más un asunto del Gobierno pidiendo recursos sino de los ciudadanos exigiendo un trato justo para nuestro estado, creo que es lo que puede motivar a una mayor participación”.

Alfaro Ramírez destacó que el resultado de este ejercicio de participación ciudadana puede transformar el federalismo mexicano porque puede surgir un nuevo acuerdo entre la federación y los estados e incluso añadió que ya hay otras entidades que han estado de acuerdo en la consulta como Guanajuato y Nuevo León.

“Lo que está a discusión es la reforma a la Constitución para establecer la obligación de revisar los términos del convenio de coordinación fiscal y si a Jalisco ese convenio no le conviene, poder dejarlo. No se está votando si nos quedamos o nos salimos, se está votando si es o no una obligación constitucional para que cada seis años se revise el convenio y que Jalisco decida lo que más nos convenga hacer de manera abierta, de manera clara, en la relación con la Federación”, explicó.

Una vez concluido el ejercicio y más allá del resultado de la consulta, cuya meta legal es alcanzar que al menos el 33 por ciento de la población mayor de 18 años de la entidad participe para que los resultados puedan ser vinculantes, lo que viene es una discusión en el Congreso local para modificar la constitución local e iniciar la nueva negociación con Hacienda de cómo se va a hacer un nuevo acuerdo de coordinación fiscal.

“Hay quienes quieren que la consulta fracase y que no salga bien, pero lo que yo espero es que este sea el punto de partida para ir generando conciencia de que las grandes decisiones no se pueden tomar a espaldas de la sociedad, que tiene que opinar y participar, y sí, cuesta trabajo generar una cultura a lo mejor no participa tanta gente como quisiéramos, pero es así como se inicia un proceso de concientización y de cambio cultural en la manera en la que vivimos y tomamos decisiones en la Ciudad”, señaló.

Finalmente, lamentó que las autoridades de la Universidad de Guadalajara (UdeG) condicionen su participación en la consulta, porque si la queja es no tener presupuesto suficiente por parte de la federación, es justamente a través de este ejercicio cuando podrían alzar la voz al respecto.

Además, dijo que por parte de la administración estatal, se aumentará el presupuesto en materia de infraestructura para construir más espacios para que puedan estudiar los jóvenes, sin embargo, sentenció que “no va a haber ni un peso, de una vez lo digo, si es pasión que se les borre, no va a haber ni un peso para los negocios de Padilla, punto final”.

“El presupuesto para infraestructura universitaria va a crecer 14 por ciento, hay más dinero para escuelas, pero no más dinero para negocios privados”, insistió.

Para saber más

Este primer fin de semana (27 y 28 de noviembre) se instalarán los centros de recepción de opinión en los siguientes municipios:

Altos Sur: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de González Gallo.

Altos Norte: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo.

Ciénega: Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán del Rey.

Sureste: Chapala, Concepción de Buenos Aires, Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Quitupan, Santa María del Oro, Tizapán el Alto, Tuxcueca y Valle de Juárez.

Para ubicar una casilla cercana al domicilio de la persona interesada en participar, puede consultar en: https://pactofiscal.mx/encuentratucasilla/ o https://www2.iepcjalisco.org.mx/consulta-popular-pacto-fiscal-2021/.

Sigue leyendo

Tras exhibir la opacidad de la casa de estudios; diputados de MC piden transparencia a rector de UdeG

Jalisco: ENADC aborda problemas de suficiencia alimentaria en familias vulnerables

Consulta sobre Pacto Fiscal se realizará este 11 de diciembre en Puerto Vallarta