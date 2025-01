TECDMX desecha quejas sobre falta de paridad en Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de jueces

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) desechó tres juicios electorales que se presentaron en contra de la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección judicial en la capital. Uno de estos juicios electorales fue el que presentó la coordinadora del PRI en el Congreso local, Tania Larios, quien impugnó la conformación de este Comité, por presuntamente violar, la paridad del género al estar conformado por cuatro hombres y una mujer.

No obstante, esto fue en una primera instancia y es que al renunciar uno de los integrantes del grupo, se llevó a cabo una nueva conformación con dos mujeres y tres hombres; por ende el TECDMX decidió desecharlo.

Otro juicio fue presentado por la ciudadanía pero se decidió desecharlo, pues los promoventes carecían de interés jurídico para impugnar.

“Se estima que la demanda es improcedente en virtud de que las personas promoventes carecen de interés jurídico para controvertir el acto impugnado dado que no impugnan afectaciones directas a su esfera de derechos político electorales, ello es así al no acreditar si cumplen o no con los requisitos previstos para participar en la elección extraordinaria de personas juzgadoras de la Ciudad de México para tener el carácter de personas aspirantes”, refirieron.