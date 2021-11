Tras exhibir la opacidad de la casa de estudios; diputados de MC piden transparencia a rector de UdeG

Los diputados del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Jalisco, exigieron transparencia a la Universidad de Guadalajara (UDEG) tras exhibir la opacidad de la casa de estudios en el manejo del Fideicomiso de Infraestructura Física de la Red Universitaria (FIFRU), donde aparecen más de 200 personas físicas como ganadoras de licitaciones de obras universitarias y que no pertenecen al padrón de proveedores de la casa de estudios. Además, los legisladores pidieron explicación de un subejercicio de 36 mdp que tiene la Feria Internacional del Libro (FIL).

En voz de la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Congreso de Jalisco, pidió al rector sentarse a revisar de manera puntual FIFRU, ya que además de no conocerse su destino públicamente, hay ganadores de obras que no son proveedores de esta institución.

“Si el tema solo se centra en recursos, yo le preguntaría rector por qué no invertimos el fondo de infraestructura que la universidad tiene por mil 43 mdp, en ese guardadito que ahí está, y que hay que reponerlo en acción, porque de 2014 a la fecha, se han acumulado mil 43 mdp y también veo otro guardadito que me preocupa de 36 mdp para la FIL, esto es importante revisar para ver cómo le damos más recursos a la universidad de Guadalajara sin desproteger todas las áreas que tenemos pues que evidentemente hay un recurso ahí que no se ha utilizado”, detalló la legisladora.

El diputado Higinio del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia y Combate a la Corrupción, cuestionó el por qué si el FIFRU es un fideicomiso tan importante para la universidad, no existe transparencia en su manejo, ya que no aparece la ejecución de sus recursos en la página oficial de la UDEG.

“Buscamos y buscamos, rector, y la verdad es que no encontramos mucha información en la Universidad de Guadalajara, ya mi compañera Salas hablaba de este fondo, es el fondo más polémico de mil 43 mdp, y en el área que me compete a mí, uno no puede dejar de fijarse que cuando buscas información, buscas y poco encuentras, lo poco que encontramos es que el 30 de noviembre este fondo tenía 474 mdp, y justo un mes después, si se vuelve a consultar, este fideicomiso ya había crecido a mil 43 mdp, lo preocupante de este fideicomiso es que no proporciona ninguna información, incumple normativas y artículos de la Ley de Transparencia del Estado”, destacó el diputado Higinio.

También dijo que en unos datos que encontraron “hoy que se habla de construcción, uno no puede más que observar de los 304 procesos de licitación que se pudieron encontrar ahí, hay 203 personas físicas o morales que figuran como ganadoras de los procesos, pero que no figuran en el padrón de proveedores y contratistas de la UDEG, y tampoco existe un análisis beneficio del Museo de Ciencias Ambientales.

Mónica Magaña, diputada y presidenta de la Comisión de Transporte, aclaró al rector que la importancia que da el Gobierno del Estado a la Educación se refleja en su presupuesto para esta asignatura, ya que el 68 por ciento del presupuesto de desarrollo se va este rubro, y recordó que si hay deficiencia en recursos para la casa de estudios es porque el Gobierno Federal ha dejado de cumplir con esa obligación con Jalisco, lo cual si se exigieran los recursos federales, la UdeG tendría 900 mdp más.

Por ello, invitó al rector Ricardo Villanueva a cerrar filas y sumarse a la consulta del pacto fiscal que busca, junto con otros temas, un trato justo presupuestario por parte del gobierno federal, donde la misma universidad se vería beneficiada.

“Cerremos filas y mañana efectivamente comenzamos con la consulta para pedirle a la gente que revisemos este pacto fiscal, que la federación que tan solo a ustedes les deben 915 mdp para este siguiente año, nosotros estamos aquí para cerrar filas, para exigírselos”, dijo la diputada.

El diputado Gerardo Quirino, dijo que están mal direccionados los esfuerzos por exigir mejores condiciones para la UDEG, ya que Jalisco incluyendo el Gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado, han actuado para que la casa de estudios continúe con mejores posibilidades de recursos. También pidió el rector que convoque a los universitarios a participar en la consulta del pacto fiscal.

Los diputados Fernando Martínez y Juan Luis Aguilar también se sumaron a estas peticiones.

En respuesta, el rector Ricardo Villanueva Lomelí, sentenció que si el Gobierno del Estado le deposita a la UDEG los 140 mdp para el Museo de Ciencias Ambientales apoyará la consulta del pacto fiscal.

SSB

