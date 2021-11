Resoluciones de la SCJN se respetan en Jalisco; asegura Enrique Alfaro

Guadalajara.- Jalisco es una entidad respetuosa de los diversos Poderes, enfatizó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez tras conocerse la suspensión provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al recorte presupuestal de 140 millones de pesos para la Universidad de Guadalajara (UdeG), pero que no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

“En Jalisco, las resoluciones de la Corte se respetan … El asunto (presupuestal) se admitió, no hay ninguna resolución a fondo del tema, ni se tiene que regresar nada, simplemente sigue un proceso. No ha habido ninguna respuesta. No hay ningún riesgo en el tema, estamos tranquilos y atentos a cualquier resolución. Siempre hemos sido respetuosos de la Ley y lo seguiremos siendo en todo momento”, dijo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en entrevista tras inaugurar los trabajos de la Cuarta Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) 2021.

Autoridades estatales insistieron en que la suspensión que obtuvo la UdeG en la SCJN es sólo de carácter de provisional, así que la reasignación de 140 mdp para la continuación de la construcción del Hospital Civil de Oriente sigue vigente y las obras seguirán avanzando porque ya hubo una licitación. A través de un comunicado se enfatizó que no existe actualmente ninguna orden para revertir la reasignación de los recursos. Se tiene contemplado presentar un recurso de reclamación contra la misma para que el pleno de la Corte conozca y se pronuncie sobre su legalidad.

Enrique Alfaro dejó claro que su relación con la Universidad de Guadalajara va más allá de liderazgos políticos. Aún no ha decidido si confirmará su asistencia a la edición 35 de la Feria Internacional del Libro (FIL Guadalajara) que iniciará la última semana de noviembre.

“Yo no tengo ningún ambiente de tensión con la Universidad de Guadalajara, tengo una relación muy sólida con la comunidad universitaria. Vamos a apoyar en todo lo que podamos a la Universidad. ¡Claro que me invitaron a la FIL! No sé si voy a tener condiciones para estar presente. La relación con un grupo de poder no significa la relación con la universidad. La Universidad es una institución con la que hay cooperación, coordinación y disposición para seguir trabajando, no hay ningún problema, ni ninguna bronca”.