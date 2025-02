Mamá de James Rodríguez reclama "robo" a la Liga MX, esta es la razón

El León está teniendo un inicio de torneo casi perfecto, de no ser por los dos empates, la Fiera estaría con marca perfecta después de 9 jornadas disputadas en el Clausura 2025. Una de las grandes estrellas de los panzas verdes y de lo que va del torneo en la Liga Mx es James Rodríguez con dos goles y cuatro asistencias. Ahora, después del partido del fin de semana contra Tigres, la mamá del '10' del equipo de Guanajuato se convirtió en viral después de ver una jugada que calificó como "robo" en sus redes sociales.

El conjunto dirigido por Eduardo Berizzo se impuso 1-0 a Tigres, con lo que se mantienen en el primer lugar de la tabla general en lo que va del Torneo Clausura 2025. Durante este partido ocurrió una jugada que fue mal cobrada para el cafetalero, por lo que la mamá de James no dudó en reaccionar en sus redes sociales y tachar de robo por no marcar bien la jugada del capitán de la Selección Colombia y de León.

La señora María del Pilar Rubio reclamó por un gol mal anulado al exjugador del Real Madrid. El reclamo se presentó a través de las historias de Instagram de la mamá James. La señora expresó su molestia, ya que a pesar de la victoria considera que le anularon mal un gol a Rodríguez, pero también por el tiempo agregado, 15 minutos.

"Paso a decir que ganamos... Gol mal anulado (robado) y 15 minutos de alargue", expresó la mamá del 10 de León en sus redes sociales.

La mamá de James asegura que le robaron al León en el partido contra Tigres (IG: maripilyr1)

¿Quién es María del Pilar Rubio?

Como ya se mencionó, María del Pilar es la mamá de James Rodríguez, pero vamos a hablar un poco más de la señora. Nació en Ibagué, Tolima, Colombia y tiene 50 años. La mamá del capitán de la Selección Colombia tiene más de 480 mil seguidores en Instagram, por lo que es considerada una verdadera figura de las redes sociales en el país sudamericano. En sus redes busca expresar su orgullo por James, pero se tiene que mencionar que además de "influencer", María del Pilar es psicóloga de profesión.

En Colombia es conocida por siempre mostrar su apoyo por su hijo, siendo las redes sociales uno de los puntos donde muestra su orgullo por el nuevo capitán del León. La colombiana siempre que puede da su opinión de los partidos donde interviene su hijo, como fue el caso de este fin de semana donde reprochó al silbante por anular el gol de James Rodríguez

La mamá de James reclama un gol mal anulado (IG: jamesrodriguez10)

La jugada del gol anulado de James Rodríguez

La jugada comenzó por la que reclamó fue un tiro libre de James Rodríguez para la zona donde se encontraba Steven Bareiro, quien remató de cabeza. El árbitro no dio por bueno el gol y el VAR confirmó la decisión. El motivo por el que no fue validado el tanto fue por, supuestamente, no haber cruzado la línea el esférico.

La segunda acción por la reclamó la mamá de James tiene que ver con los 15 minutos de tiempo que se agregaron. Desde el punto de vista de la cafetalera, el árbitro estaba favoreciendo a los de la Sultana del Norte que buscaban empatar el cotejo en la recta final del encuentro.

