¿Una dieta vegana esta peleada con el ejercicio? Atleta de alto rendimiento revela mitos y realidades

La dieta vegana es una de las más criticadas en el mundo entero. El no querer comer productos de origen animal puede generar mucha polémica debido a la forma en la que se obtienen los nutrientes. La realidad es que cuando se lleva una alimentación balanceada y llevada por un experto, el tipo de alimentación que se tenga no será factor para poder llevar una vida llena de energía y saludable. Ahora vamos a hablar sobre la posibilidad de ser atleta de alto rendimiento y vegano al mismo tiempo.

Cuando se habla de veganos que son atletas de alto rendimiento, la gente se llega a sorprender mucho debido a todos los mitos que existen alrededor de este tipo de alimentación. En esta ocasión El Heraldo de México tuvo la oportunidad de acercarse al primer campeón mexicano de calistenia y uno de los referentes más importantes del país en este deporte, quien no solo es un atleta de alto rendimiento, sino que lleva 10 años como vegano.

Axel Trejo, es uno de los rostros más importante que hay en México cuando se trata de calistenia, pero también es el claro ejemplo de que el veganismo no está peleado con los entrenamientos de fuerza o con ser un atleta de alto rendimiento. El entrenador de Grip, gimnasio especializado en calistenia en la Ciudad de México, contó un poco cómo fue que se introdujo en una alimentación vegana y reveló algunos mitos y realidades que hay sobre este tipo de estilo de vida, es decir, el veganismo.

"Yo empecé por un tema más empático hacia los animales, por así decirlo. Estoy en contra de ciertas situaciones que no me parecen (en la industria de alimentos). La forma más frontal de atacar eso para mí fue ser vegano", indicó Axel en el inicio de la entrevista para El Heraldo de México.

Axel comenzó en el mundo del veganismo hace 10 años (IG: axel.vegan)

Los primeros pasos en el veganismo

El dejar un estilo de vida para adaptarse a otro no es nada sencillo, por lo que siempre se recomienda acercarse a personas que están envueltas en el veganismo, además de expertos para que puedan hacer más sencilla la transición, además de hacerla progresiva de la forma correcta. En el caso de Axel no fue de esta manera, ya que para él lo mejor que se puede hacer es ser radical y cambiar de un día para otro.

"Mis primeros pasos o mi primer acercamiento al veganismo principalmente fueron videos que me iban apareciendo después conocí a una persona que era vegana, me platicó un poco, me acerqué un poco al mundo y todo lo que yo veía me hacía clic o me encajaba a mis ideas respecto a cómo compartimos la vida con los animales", dijo el representante de calistenia.

En cuanto al comportamiento del cuerpo, Trejo dejó claro que desde el primer día que dejó la carne, las sensaciones fueron positivas. Su sistema comenzó a limpiarse. Gracias a la desintoxicación que comenzó a experimentar se sentía más ligero, más ágil y su sistema digestivo más fluido. Eso sí, dejó claro que siempre hay que hacerlo de la mano de un experto, ya que no todos los cambios se presentan de manera positiva en el cuerpo.

"Cuando cambias una dieta hay una desintoxicación entonces al principio a mí me hizo sentir desintoxicado por volver a repetir la palabra me limpié de alguna manera, pero no es como algo que va a pasar siempre o que pase con todos lo reaccionamos diferente, pero si al principio me sentía ligero, me sentía más ágil sentía mi sistema digestivo más fluido, pero es siempre que vas a iniciar un cambio vegano o no vegano va a haber cambios buenos o malos y en mi caso fue muy positivo", continúo el atleta.

El campeón mexicano tiene claro que el comenzar a ser vegano tiene que ir de la mano de buena información y un seguimiento e alguien especializado (IG: grip.mx_)

¿Cómo afecto el llevar una dieta vegana con el entrenamiento?

El entrenador de Grip explicó que gracias a que su cuerpo aceptó de manera positiva el cambio en su alimentación, nunca se sintió mal con el ritmo de entrenamiento al que estaba acostumbrado antes de convertirse en vegano. Axel dejó claro que sentía mucha más soltura y con mucha energía durante los entrenamientos. La introducción de más verduras, fibra y otros alimentos hicieron que nunca le faltaran nutrientes para poder entrenar al más alto nivel.

"Yo me llegué a sentir al principio con mucha soltura y con mucha energía, ya que me estaba desintoxicando, no solo por dejar los productos de origen animal, sino que al cambiar la alimentación añades más vegetales a tu dieta, más fibra, más cosas así. Al limpiar tu organismo te empiezas a sentir ligero. Yo, como atleta de alto rendimiento, antes de dar el paso sí traté de informarme (con profesionales) un poco de cómo tenía que completar principalmente mis nutrientes para que no fuera un tema tan drástico a mi cuerpo", continúo con su relato.

Trejo confirmó que con una buena alimentación vegana se puede mantener un entrenamiento de alto rendimiento (IG: axel.vegan)

¿Cualquier nutriólogo puede llevar una dieta vegana?

La realidad es que sí, cualquier experto en nutrición tiene las habilidades para llevar una alimentación vegana de uno de sus pacientes, pero Axel recomienda siempre acudir con alguien que esté relacionado con el mundo del veganismo. El motivo por el que recomienda acudir con alguien que lleva la misma alimentación tiene que ver con la empatía que se tendrá a la hora de atender a la persona y como explicará todo lo que recomienda.

"Sí, principalmente se recomienda alguien vegano yo creo que cualquier nutriólogo puede entender el tema cualquier nutriólogo puede hacer las mediciones para que todo sea equivalente y pueda dar, pero si se elige con algún nutriólogo vegano que es lo que yo recomiendo uno va a entender más tu postura del por qué lo estás haciendo y va a conocer un poco el mundo entonces también va a tener un panorama más amplio de qué, cómo y por qué recomendarte lo que estás consumiendo", dijo el atleta de alto rendimiento a El Heraldo de México.

Cualquier nutriólogo puede poner una dieta vegana, pero Axel recomienda acudir con alguien que esté relacionado con el veganismo (IG: axel.vegan)

Mitos de ser vegano

Axel explicó que mucha gente relaciona a las personas veganas como gente débil, cuando la realidad todo depende de los nutrientes que se ingieren y el entrenamiento que se realiza a diario para fortalecer el cuerpo. La combinación de nutrientes y los objetivos específicos que se tengan al hacer ejercicio serán los que determinen su las personas son fuertes o no.

explicó que mucha gente relaciona a las personas veganas como cuando la realidad todo depende de los nutrientes que se ingieren y el entrenamiento que se realiza a diario para La combinación de nutrientes y los objetivos específicos que se tengan al hacer ejercicio serán los que determinen su las personas son fuertes o no. Otro de los mitos es que la dieta de los veganos no es cara . En la actualidad existen muchas marcas que cuentan con su línea vegana, pero la realidad es que lo caro o barato de una dieta depende de lo que la gente compre y coma. El presupuesto de cualquier persona se puede adaptar a una dieta vegana, de acuerdo con lo que indicó Trejo.

no es . En la actualidad existen muchas marcas que cuentan con su línea vegana, pero la realidad es que lo caro o barato de una dieta depende de lo que la gente compre y coma. El presupuesto de cualquier persona se puede adaptar a una dieta vegana, de acuerdo con lo que indicó Trejo. No es difícil ser atleta de alto rendimiento y vegano: Axel expresó que conoce a muchos atletas de alto rendimiento que son veganos, por lo que solo se tiene que ajustar toda la alimentación al estilo de vida y de entrenamiento para poder tener los nutrientes necesarios para poder cubrir las necesidades y tareas del día a día.

Una dieta vegana no tiene que ser cara, todo depende de los productos que se consuman (IG: Axel.vegan)

Realidades de ser vegano

La primera realidad que indicó Axel es que no es tan complejo como la gente piensa y que no es tan caro como se dice. En otras palabras, cuando se tiene el compromiso y los objetivos claros por los que se quiere llevar este tipo de dieta, todo será mucho más sencillo.

es que no es tan complejo como la gente piensa y que no es tan caro como se dice. En otras palabras, cuando se tiene el y los por los que se quiere llevar este tipo de dieta, todo será mucho más sencillo. Sí se puede cumplir con la proteína necesaria en el día sin la necesidad de consumir productos animales. Axel explicó que existen muchos productos que pueden ayudar a ingerir proteína, por lo que solo es cuestión de adaptar la alimentación para cubrir dicho requerimiento alimenticio.

en el día sin la necesidad de consumir productos animales. explicó que existen muchos productos que pueden ayudar a ingerir proteína, por lo que solo es cuestión de adaptar la alimentación para cubrir dicho requerimiento alimenticio. La dieta vegana puede ser barata: como se explicó anteriormente, lo costoso o barato de la alimentación dependerá de las marcas y los productos que se consuman, como lo es con cualquier tipo de dieta que se lleve.

Los veganos si pueden alcanzar la proteína necesaria (IG: axel.vegan)

El mejor consejo para comenzar una alimentación vegana

Muchas personas quieren comenzar una alimentación libre de alimentos procedentes de animales, pero no saben cómo hacerlo. Axel dejó claro que lo mejor que pueden hacer es acudir con un profesional en nutrición, siendo vegano de preferencia, pero también que escuchen a su cuerpo. Para el atleta de alto rendimiento, lo mejor que se puede hacer es realizar un cambio progresivo y que vean si se sienten cómodos con el cambio y si les permite seguir haciendo sus actividades diarias. Además de acompañarlo de un profesional Trejo recomienda que lean sobre el tema para que puedan complementar de mejor manera lo que diga el nutriólogo.

"Yo lo primero que les recomiendo a todos es que lean, que se informen y que también aprendan a escuchar a su cuerpo que vayan viendo que necesitan, como lo necesitan y que lo vayan dejando muy progresivamente que es lo que siempre recomiendo que sea un cambio progresivo, que vayan viendo como siente su cuerpo si lo siento cómodo, si me permite realizar mis actividades puedo seguir con un paso más hasta tratar de dejar los productos animales en su totalidad y siempre yo creo que recomendar o acompañarlo de un profesional", cerró Axel Trejo.

