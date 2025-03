¿Qué estadio albergará la final del Mundial 2026?

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será una de las fiestas más recordadas en la historia de las Copas del Mundo y una prueba de ella son todos los detalles que se han ido revelando a falta de más de un año para que se de la patada inicial en el Estadio Azteca Ciudad de México. Ahora vamos a hablar del coloso que se encargará de abrir sus puertas para vivir una final que se espera sea épica.

Si bien es cierto que todavía no se conocen a todos los invitados al torneo organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), lo que es una realidad es que los organizadores están haciendo algo espectacular a la hora de mostrar las sedes y todos los detalles que envolverán a las ciudades y estadios que vivirán la pasión de la Copa del Mundo en el 2026.

Uno de los inmuebles más importantes será el de la Gran Final, por lo que es de suma importancia revelar cuál será la sede y algunos detalles del inmueble que se encargará de vivir el juego que presentará al nuevo campeón de la Copa del Mundo o a Argentina como bicampeona del torneo más importante organizado por la FIFA.

La casa de los Giants será la sede de la final del Mundial 2026 (Web oficial de la Copa América)

¿Qué estadio albergará la Final de la Copa del Mundo?

El inmueble que vivirá la final de la copa organizada por México, Estados Unidos y Canadá será el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este estadio llevará el nombre de New York New Jersey Stadium debido a las restricciones establecidas por la FIFA sobre el nombre de los inmuebles que llevan alguna marca o patrocinador que no entra entre los sponsors de la Copa del Mundo.

El estadio tiene una capacidad de 82,500 espectadores y fue inaugurado en el 2010. El Coloso de New Jersey albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de la ronda de 32, uno de Octavos de Final y la Gran Final, por lo que la gente que vive en la 'Gran Manzana' y Nueva Jersey podrán vivir toda la experiencia del Mundial en el 2026.

Se tiene que recordar que la Final está programada para disputarse el domingo 19 de julio 2026, por lo que los amantes de la Mundial deberán esperar todavía más de un año para presencial el partido más importante de la FIFA, mismo donde ya se vio a Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El estadio de Nueva Jersey será la sede de la final de la Copa del Mundo (X: fifaworldcup_es)

El estadio de Nueva Jersey, que abrió la puerta en el 2010 se utiliza, normalmente, como inmueble para partidos de la NFL, siendo la casa de los Giants y Jets. También se usa para otro tipo de eventos como son los Monster Jam, conciertos y otros eventos tanto deportivos como de espectáculos. Ahora será uno de los colosos más importantes para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.