Incendio en santuario de gatos mata a fundador del refugio y a más de 100 felinos

Un devastador incendio arrasó con el Happy Cat Sanctuary en un suburbio de Long Island el lunes, cobrando la vida de su fundador, Christopher Arsenault, y de más de 100 gatos que él había rescatado. La tragedia desencadenó una operación de rescate para salvar a las decenas de felinos que aún deambulan por la destruida propiedad, mientras las autoridades investigan la posibilidad de un incendio provocado.

Según Roy Gross, jefe de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) del Condado de Suffolk, se estima que hasta 150 gatos sobrevivieron al incendio. Algunos de los animales rescatados sufrieron quemaduras e inhalación de humo y fueron trasladados a hospitales veterinarios locales para recibir tratamiento. Muchos de los que se encontraban en la casa perecieron, y otros con heridas graves fueron sacrificados.

En los próximos días, la SPCA planea desplegar su hospital quirúrgico móvil para animales, el mismo que se utilizó para atender a los perros de búsqueda y rescate en la zona cero tras los ataques del 11 de septiembre, para clasificar y atender a los gatos rescatados cerca del lugar del incendio.

El cuerpo del propietario, Christopher Arsenault, de 65 años, fue encontrado en una habitación trasera del refugio, ubicado en la aldea de Medford, a más de 80 kilómetros al este de Manhattan. La propiedad, que incluía edificios al aire libre donde también se albergaban gatos, permaneció acordonada el martes mientras la policía y los bomberos regresaban al lugar calcinado.

La policía del condado de Suffolk informó que la causa del incendio aún está bajo investigación, pero una fuente cercana a la investigación ha revelado que se está considerando la posibilidad de incendio provocado y homicidio.

Vecinos del santuario recordaron entre lágrimas a Arsenault, quien, según testigos, murió tratando de salvar a sus amados felinos de las llamas. "Me entristece profundamente", dijo la vecina Cheryl Whitmore, quien vivió al lado de Arsenault y su Happy Cat Sanctuary en Medford durante más de 20 años.

"Era una buena persona… Me alegra que haya podido hacerse cargo de los gatos y ponerlos en un entorno seguro", dijo, citada por The New York Post.