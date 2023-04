Jon Rahm escala posiciones y acecha bicampeonato del torneo Mexico Open at Vidanta

La magia y juego del número uno del mundo, el español Jon Rahm apareció a la hora buena, y del sitio 12 escaló al subliderato del torneo Mexico Open at Vidanta, al firmar e imponer récord con 61 golpes, tras la tercera ronda del evento oficial del PGA TOUR en nuestro país.

Con una tarjeta libre de errores, el reciente campeón del Masters de Augusta, y quien busca revalidar su campeonato logrado hace un año durante este torneo, contabilizó un global de 196 golpes (-17), e igualar en el segundo sitio junto al estadounidense Akshay Bhatia (63 golpes).

El score de 61 golpes es la tercera vez que realiza en su carrera en el circuito estadounidense. De hecho, es la segunda que logra en el país mexicano, pues lo hizo en el Club de Golf Chapultepec de la CDMX, durante la ronda tres del WGC Mexico Championship, y la misma jornada del Sentry Tournament of Champions de 2022.

Lo que me refería ayer es que jugué muy bien y los pocos golpes que yo quería me penalizaron demasiado y yo diría que hoy no hubo gran diferencia. Fui más certero, sumado a lo bien que he potteado, y eso me da mucho ánimo. He jugado con mucha confianza en lugar en el que ya he jugado bien, así que da la tranquilidad para lo que falta”, dijo Rahm a pregunta hecha por El Heraldo de México.