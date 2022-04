Lidera español Jon Rahm torneo del PGA TOUR en México

El español Jon Rahm continuó este viernes como líder del torneo Mexico Open at Vidanta, evento que se estrena esta semana en el calendario oficial del PGA TOUR, pues firmó una tarjeta con 66 golpes, para que totalice 130, 12 abajo del par, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

A dos golpes de Rahm se ubica el estadounidense Alex Smalley, quien firmó un 66 en su tarjeta. En el tercer lugar, con globales de 133 golpes, nueve abajo, aparecen los estadounidenses igualados Adam Long (66), Brandon Hagy (67), Andrew Novak (67), Cameron Champ (66), Trey Mullinax (69) y el excampeón del Masters Tournament de 2018, Patrick Reed (66).

De los 10 mexicanos que iniciaron el torneo –récord para un torneo oficial del PGA Tour– solo tres superaron el corte y Álvaro Ortiz es quien mejor desempeño ha tenido, con score de 137 golpes (-5).

El jugador de 26 años firmó una tarjeta con 69. En sus primeros nueve hoyos (salió por el tee del 10) hizo un par de bogeys y un birdie. Para los segundos nueve encontró su mejor momento al ligar cinco birdies en siete hoyos. Su ronda pudo haber sido mejor de no haber sido por un doble bogey en el hoyo 8.

“Creo que jugué muy bien a pesar del error en el 8. Fue un mal swing y la bola no levantó como quería. No me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con todo lo bueno que hice antes de eso y estoy muy contento de poder estar el fin de semana en este torneo tan especial”, dijo Ortiz, quien este año juega su primera temporada como miembro del Korn Ferry Tour.

Este es el octavo torneo de Álvaro en el PGA TOUR y es la tercera vez que supera el corte. En su primera temporada como profesional hizo parte de PGA TOUR Latinoamérica, donde ganó precisamente el Abierto Mexicano de Golf (es el nombre que el Mexico Open at Vidanta llevó hasta que se unió al calendario del PGA TOUR). En aquella oportunidad, Ortiz superó por tres golpes al canadiense Drew Nesbitt. Fue el primer mexicano en ganar este torneo desde que Sebastián Vázquez lo hiciera en 2016.

“Me siento muy feliz de estar en Vidanta. Es un lugar que vi crecer con mi hermano y me genera grandes sentimientos. Daré lo mejor de mi durante el fin de semana. No tengo nada que perder y sí mucho por ganar. Tener a mi familia aquí también ha sido un elemento de motivación importante”, añadió Álvaro Ortiz.

El otro de los hermanos Ortiz, Carlos, también cumplió su objetivo de superar el corte gracias a una segunda ronda de 69 golpes. El mexicano tuvo un recorrido libre de bogeys y en el que sobresalieron birdies al 15 y 18, respectivamente.

“Creo que fue una ronda buena, aunque dejé algunas oportunidades allá afuera. Lo importante es que mañana tendré la oportunidad de salir a la cancha y mejorar lo que he venido haciendo. Me siento muy feliz del apoyo que he tenido por parte de todos esta semana. Mañana habrá que seguir buscando hacer lo mismo, birdies”, sostuvo Carlos, quien actualmente ocupa el puesto No. 69 en la FedExCup.

Esta es la segunda vez que los hermanos Ortiz superan el corte de un mismo evento de PGA TOUR. La última vez que sucedió fue en el World Wide Technology Classic at Mayakoba 2019. Carlos empató el segundo lugar y Álvaro empató el puesto 48.

Abraham Ancer, actual jugador 20 del mundo, empató en el sitio 58, gracias a un score de 69, para un total de 140 (-2).

El corte quedó fijado en 130 (-2) y fue superado por 74 jugadores.

El torneo concluye el domingo y reparte una bolsa de 7.3 millones de dólares.

