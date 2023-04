Raúl Pereda finaliza en sitio 12 y hace corte dentro del Mexico Open at Vidanta

El mexicano Raúl Pereda cogió su madera tres y pegó con todas sus fuerzas contra el viento a 249 yardas en el par 4 del hoyo 16. La pelota entró al green, botó en cuatro ocasiones y recorrió al menos dos metros para incrustarse en la bandera. Ese tiro fue milagroso y sirvió para hacer un águila.

Pereda no se había dado cuenta del tiro, hasta que el camarógrafo de la cadena oficial Golf Channel le avisó que la bola había entrado en el pequeño agujero. Ese fue su tiro del día que le permitieron sobrevivir la segunda ronda de su primer torneo como profesional en el PGA TOUR, durante el Mexico Open at Vidanta, en Jalisco.

Pese a cerrar con dos birdies en fila y dos bogeys en los hoyos finales, Pereda se mantiene estable emocionalmente para jugar el fin de semana.

“Tomé la madera tres y le pegué para 270 yardas, le hice un buen contacto, le pegué muy bien, escuché algunos aplausos, pensé que le había pegado a la bandera, porque tenía la línea y 10 pasos después supe el resultado”, dijo Pereda.

El joven veracruzano de 26 años hizo ayer su debut en el PGA TOUR. Hoy logró hacer el corte dentro del torneo y jugará el fin de semana.

“Estoy bastante satisfecho por hacer el corte (en mi debut) en el PGA TOUR. No cerré como hubiera querido. Me afectó no poder ir al baño, no había dónde ir (risas), pero a final de cuentas traté de hacer lo mejor posible, con poquito de errores al final, mi mentalidad y estrategia se mantuvo debió estar, ahora estamos el fin de semana en el torneo”, agregó.

De los siete mexicanos que tomaron parte del torneo, sólo dos hicieron el corte. Además de Pereda, el capitalino Sebastián Vázquez, quien logró un segundo score de 73, para 140 (-2), que lo situaron en el sitio 62.

Mientras que los que se quedaron fuera son: el amateur Omar Morales (67) para 141 (-1), lugar 74; los profesionales José de Jesús Rodríguez (72) y Álvaro Ortiz (74) igualaron el casillero 114, con 145 (+3), respectivamente.

El aficionado José Cristóbal Islas (75), con 147 (+5), y finalmente, Roberto Lebrija (74) en el 138, con 151 (+9).

En tanto, el campeón defensor y número uno del mundo, el español Jon Rahm tuvo algunos pequeños errores que le costaron bogeys y eso lo hizo caer al sitio 12, con 135 (-7).

“He jugado mayormente bien. Ha habido un golpe en el 9, en el 10 y otro mal swing en el 16 que me han costado demasiado. Los pocos malos swings me han costado más de lo que debería de haberme costado. Ojalá pueda arreglarlo el fin de semana y darle un susto a los líderes”, dijo el reciente ganador del Masters de Augusta.

El líder del torneo es el estadunidense Tony Finau, número 16 del mundo, con un score de 64 golpes, que le permitieron subir del tercer al primer lugar, con 129 golpes (-13).

Este sábado continúa la tercera ronda del torneo oficial del PGA TOUR, el cual concluye este domingo y reparte una bolsa de 7.7 millones de dólares.

