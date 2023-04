Raúl Pereda se ubica en cuarto sitio, tras ronda inaugural del México Open at Vidanta

El golfista mexicano Raúl Pereda sintió nervios cuando se paró en el tee del hoyo 1 en su debut profesional en el PGA TOUR. Un segundo momento de dudas se presentó en el putt para birdie que falló en el hoyo 18. Sin embargo, el veracruzano acabó empatado en el cuarto lugar, tras la primera ronda del Mexico Open at Vidanta. Pereda tuvo una actuación sin errores en un día soleado y con poca brisa que lo llevó a firmar una primera tarjeta con 65 golpes, seis abajo del par. Recorrió el campo, par 71 de 7 mil 456 yardas, con un total de seis birdies, los cuales realizó en el 3, 7, 8, 9, 12 y 14.

"Este campo se me ha presentado bien al ojo y tener las oportunidades"

“Fue un día muy sólido, que ya lo he dicho toda la semana, me he mantenido en el presente, tiro por tiro, tratando de recrear los buenos sentimientos en el swing y sin dudar al respecto. Este campo se me ha presentado bien al ojo y tener las oportunidades y hoy se metieron, y mañana será otro día”, dijo Pereda, ganador de dos torneos profesionales en la Gira de Golf Profesional Mexicana. Él fue el mejor jugador de nuestro país de los siete que toman parte de este evento. Por su parte, Sebastián Vázquez firmó una tarjeta con 67 (-4), que lo hicieron igualar en el casillero 14, junto al estadounidense Tony Finau, y el campeón defensor, el español Jon Rahm, cerró con dos birdies en los últimos tres hoyos. RASí el más reciente ganador del Saco Verde del Masters de Augusta, mostró rasgos de fatiga al jugar su tercer torneo en un lapso de un mes; sin embargo, pudo rescatar la ronda.

"Me he mantenido en el presente, tiro por tiro, tratando de recrear los buenos sentimientos" destacó Raúl Pereda. | Foto: Cosrtesía

El tapatío Álvaro Ortiz finalizó en el sitio 81, con par de campo. Mientras que el aficionado José Cristóbal Islas se colocó en el sitio 100, con 72 (+1). En tanto, José de Jesús El Camarón Rodríguez tuvo un lente arranque que lo colocaron en el puesto 114, con 73 golpes (+2). El amateur Omar Morales en el puesto 123, con 73 (+2) y Roberto Lebrija fue el peor de la armada mexicana en el casillero 138, gracias a un 77 (+6).

Austin Smotherman líder del Mexico Open at Vidanta. | Cortesía

El líder del torneo es el estadounidense Austin Smotherman, con un primer recorrido de 63 golpes (-8), uno menos que sus escoltas, el sudafricano Erik van Rooyen y el argentino Tano Goya, con globales de 64 (-7), cada uno. Este viernes se realiza la segunda ronda del torneo que concluye el viernes y reparte una bolsa de 7.7 millones de dólares.

