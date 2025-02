"Me incomodan muchas de las cosas que dice": compañero de Álvaro Morales en ESPN habla sobre su conducta

A través de su trayectoria como comentarista deportivo, el guatemalteco Álvaro Morales se ha destacado por manejar un humor ácido e irreverente, además de que ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de dar su opinión de manera directa, lo que lo ha colocado como una de las figuras más importantes de la cadena ESPN, así como una de las más polémicas.

Y es que su personalidad no ha llegado a ser del agrado de todos, pues lo ha llevado a ganarse el rechazo de muchos aficionados, acumulando un número considerable de detractores, además de que incluso le ha acarreado problemas con algunos de sus compañeros, al grado de que se ha enemistado con importantes personalidades del medio como David Faitelson.

Al respecto, Barak Fever rompió el silencio y en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Alex Blanco reveló cuál era su opinión tras haber trabajado con Álvaro Morales en ESPN, siendo respetuoso, pero bastante sincero al hablar sobre su polémico estilo.

Durante la entrevista, Barak Fever señaló que algunas de las actitudes y opiniones de Álvaro Morales han llegado a generarle incomodidad, pues el fue formado en otra "escuela" y no comparte el estilo que maneja su compañero de ESPN, asegurando que el no podría tener una faceta así.

"Vende y genera polémica. Yo soy de otra escuela, me incomodan muchas de las cosas que dice, y no las comparto. Yo no podría hacerlo pero le sale y va creciendo el personaje", comentó Fever.